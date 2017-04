Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Acer Predator 21 X Das Laptop ist ein schweres Geschütz und passt sogar nicht zum sonstigen Angebot des Computerbauers. (Foto: Acer)

New YorkFast 10.000 Dollar kostet der Predator 21 X – das neue Monster-Laptop von Acer, um das sich die Computerspiel-Spezialisten auf der Terrasse des AMC Loews Kino am New Yorker Lincoln Square tummeln. Hier stellt der taiwanesische Hersteller seine neuen Produkte vor. Einen eigenen Transportkasten für das 8,5 Kilogramm schwere Stück mit gekrümmten 21-Zoll-Bildschirm für das bessere Spielgefühl liefert Acer gleich mit. Damit soll das schwere Geschütz mit seinen High-Tech-Komponenten keinen Schaden nehmen.

Erst vor wenigen Wochen ist er auf den Markt gekommen. Doch schon jetzt gilt der neue Predator – das „Raubtier“ – als Kultobjekt unter Computerspielern. Im Internet haben sich schon mehr als 20.000 Videos und Blogs dem neuen Spiele-Laptop gewidmet.

Emmanuel Fromont, dem Acer-Chef für die Emea-Region – also Europa, Naher Osten und Afrika – kann es recht sein. „Gaming ist für Acer eines der wichtigsten Wachstumsfelder“, sagt er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Heute macht dieser Bereich acht Prozent des Umsatzes aus. „Den Umsatzanteil wollen wir dieses Jahr verdoppeln“, sagt Fromont.

Auch er weiß, dass der PC-Markt insgesamt stagniert. Vor allem Privatleute wechseln ihre PCs nicht mehr so häufig aus wie früher. Laut Marktforschungsinstitut IDC wurden im ersten Quartal dieses Jahres mit 60 Millionen PCs weltweit nur 0,6 Prozent mehr verkauft als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Acer konnte in diesem Umfeld seinen Absatz um 2,9 Prozent steigern und damit den fünften Platz zurückerobern.

„Wir müssen heute neue Anreize schaffen: Spiele bieten da große Chancen“, sagt Fromont. Der boomende Markt für Computerspiele wird in diesem Jahr laut Branchendienst Newzoo auf 100 Milliarden Euro geschätzt. Davon entfällt ein Drittel auf PCs – und nicht auf Konsolen oder Smartphones. In einigen Märkten wie Deutschland und Österreich kommt Acer schon heute auf mehr als 30 Prozent Marktanteil im Spielebereich.

Mit dem Predator 21X wollte Acer vor allem zeigen, wozu das Unternehmen technisch fähig ist. Ansonsten fallen auch bei dem Konzern die Spiele-Laptops eher kleiner aus. Dank neuer Kühlungstechnologien können auch diese Computer heute flacher gestaltet werden.