 Lichtschwertkampf auf der IFA: Mein Wohnzimmer-Duell mit Darth Vader

Nimm das, Darth Vader! Der Autor im virtuellen Lichtschwert-Kampf. (Foto: ck/tt)

Kylo Ren geht in die Offensive. Als er mit seinem Laserschwert auf mich eindrischt, weiche ich einen Schritt zurück. Gut, dass niemand hinter mir steht. Erst blockiere ich seinen Hieb, dann kontere ich. Der Ritter der Ersten Ordnung lässt einen Moment von mir ab. Wer sagt, dass Tennistraining nicht für Laserschwertduelle hilfreich ist?

Das Spiel „Star Wars: Jedi Challenges“ holt Figuren aus der berühmten Filmreihe ins Wohnzimmer. Und zwar nicht auf den Fernseher: Der Spieler trägt eine Datenbrille, die die Szene in das Sichtfeld einblendet.

Und er hat ein Steuerungsgerät in der Hand, das den Waffen der Jedi nachempfunden ist und an der Spitze blau leuchtet – durch die Brille ist der Lichtschweif zu sehen. Der virtuelle Kampf mit dem Bösewicht wird also mit realen Bewegungen geführt. Möge die Macht mit der Dekoration sein!

Das Filmstudio Disney, Eigentümer der „Star Wars“-Marke, hat das Spiel gemeinsam mit dem Hardwarehersteller Lenovo entwickelt. Donnerstagabend feiert es auf der Elektronikmesse IFA in Berlin Premiere, Besucher konnten einzelne Szenen testen. Das Konzept zeigt die Möglichkeiten, die Augmented Reality bietet – so nennen Experten die Technologie, die zum Einsatz kommt. Für Lenovo ist es mehr als eine Spielerei: Der Konzern will sich in einem Zukunftsmarkt positionieren.

Für 300 Euro wird man zum Jedi

Wer in die Rolle eines Jedi-Ritters schlüpfen will, muss 300 Euro investieren. So viel kostet das Paket, das Lenovo vermarktet. Es enthält eine Augmented-Reality-Brille, das Lichtschwert sowie einen Peilsender zur Positionserkennung. Notwendig ist außerdem ein Smartphone, das in das Gestell vor den Augen geschoben wird – die Bilder von dessen Bildschirm werden über einen Spiegel ins Sichtfeld eingeblendet. So sieht man beides, die reale Umgebung und die virtuellen Figuren.

Der avisierte Preis sei in vielen Haushalten im Budget für Weihnachtsgeschenke realistisch, sagte Stefan Engel, Chef von Lenovo Zentraleuropa, im Gespräch mit dem Handelsblatt. Der Zeitpunkt ist fürs Unternehmen günstig, nicht nur wegen der Feiertage: Im Dezember bringt Disney den neuen „Star Wars“-Film „Der letzte Jedi“ weltweit in die Kinos, vermutlich begleitet von einer riesigen Werbekampagne. Vom zu erwartenden Hype wird das Spiel profitieren.

Es dürfte nicht bei diesem Titel bleiben: Lenovo und Disney hätten eine langfristige Partnerschaft geschlossen, sagte Engel. „Es wird hier noch mehr geben“, ließ der Manager durchblicken, auch wenn er keine Details nennen wollte. Partner Disney produziert etliche Filmserien, die sich für so ein Spielkonzept eignen, etwa mit den Marvel-Superhelden Spiderman und Captain America.