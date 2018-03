Nachrüstlösungen zum Vernetzen Was ältere Stereoanlagen zum Streamen bringt

Das neue Headset Gear IconX von Samsung kostet 229 Euro und kommt komplett ohne Kabel aus. Was aussieht wie die kleinen Griffe einer Handtasche, dient zur Befestigung in der Ohrmuschel, damit die Kopfhörer auch beim Sport nicht wackeln oder verloren gehen können. In der Mitte befindet sich das Touch-Display, mit dem man per Gesten- und Wischsteuerung durchs Menü navigiert. Die Bedienung ist recht intuitiv und wird zusätzlich noch durch eine Sprachsteuerung unterstützt, die sich bei Bedarf, wenn alle Befehle in Fleisch und Blut übergegangen sind, auch wieder abschalten lässt.

(Quelle: PR Samsung)