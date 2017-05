Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Teil eines Markenreiches

Mit einem Preis von 600 Euro zielt das Key One auf das Premiumsegment, es kostet etwas weniger als das iPhone 7 (ab 760 Euro) und das Galaxy S8 (ab rund 700 Euro). Es ziele auf „professionelle Verbraucher und Firmen“, sagt Blackberry-Mobile-Manager Mahieu. 15 bis 20 Prozent der Verbraucher in Europa zählt er dazu.

Daher sollen sich nicht nur Banker und Berater dafür interessieren, sondern alle, die für die Arbeit viel unterwegs sind – das legt auch der Werbespot nah, den das Unternehmen im Februar auf dem Mobile World Congress zeigte. In den Worten von Mahieu: „Das Key One ist das Smartphone, um die Arbeit erledigt zu bekommen.“

TCL bekommt es allerdings mit harter Konkurrenz zu tun. Zum einen sind die Zeiten rasanten Wachstums vorbei, vielerorts ist der Markt gesättigt – wer Marktanteile gewinnen will, muss das auf Kosten anderer Anbieter tun. Zum anderen bauen inzwischen auch chinesische Hersteller wie Huawei Geräte mit Premiumausstattung, und zwar zu günstigen Preisen.

Ob die Ausstattung mit Tastatur reicht, um eine lukrative Nische zu finden, bezweifeln Experten. „Das Segment ist inzwischen sehr klein“, beobachtet Annette Zimmermann, Analystin beim Marktforscher Gartner. Das habe mit dem Wandel der Nutzungsgewohnheiten zu tun: Anders als in den Hochzeiten von Blackberry sei das Smartphone nicht nur eine Maschine für Textnachrichten, sondern auch ein Lesegerät und eine Videoabspielstation. „Das Tippen steht nicht mehr im Vordergrund.“

Zudem hält sie den Preis von 600 Euro für ambitioniert. „Unternehmenskunden suchen meist Mittelklassegeräte, die Nachfrage nach so einem hochpreisigen Produkt ist gering.“ Und Privatnutzer bekommen für diese Summe auch zahlreiche andere gut ausgestattete Geräte – der Hersteller muss also einiges tun, um sie zu überzeugen.

Einen Vorteil hat TCL allerdings gegenüber Blackberry: Anders als der kanadische Konzern ist der chinesische Hersteller nicht von den Smartphones mit dem dicken B allein abhängig. Er verkauft in vielen Ländern bereits erfolgreich günstige Geräte mit Alcatel-Logo und ist in der Heimat auch unter eigenem Namen aktiv. „Blackberry ist eine Ergänzung für TCL“, betont Mahieu. Es ist also ein Comeback mit begrenztem Risiko.