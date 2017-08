Der Hingucker: Suunto Spartan Wrist HR

Suunto gilt eigentlich als Pionier bei der Entwicklung von innovativen Tauchcomputern, hat sich in den letzten Jahren aber auch auf dem Gebiet von GPS-Sportuhren einen Namen gemacht. Das Besondere an der Firma, die 1936 von einem finnischen Orientierungsläufer gegründet wurde und Teil der Amer-Sports-Gruppe ist, zu der auch Marken wie Mavic, Salomon und Arc'Teryx gehören: Die meisten Produkte werden im Hauptwerk in Vantaa, etwas außerhalb Helsinkis, entworfen und dort auch in Handarbeit hergestellt.

Nun soll ein neuer Sport-Bolide, der auf den Namen “Spartan Sport Wrist HR” hört, die Finnen weiter nach vorne bringen: eine wasserdichte Multisport-GPS-Uhr mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk, farbigem Touchscreen und bis zu zwölf Stunden Batterielaufzeit im Trainingsmodus. In der Spartan Sport sind 80 Sportmodi und unzählige sportspezifische Kennzahlen vorinstalliert, von Aerobic, über Hindernislauf, Radfahren und Ski alpin bis hin zu Zirkeltraining. Im Gegensatz zur Polar M430 hat Suunto hier allerdings keinen Inaktivitätsalarm integriert.

Was sagt die Werbung? “Preisgekrönte Multisport-Uhr. (...) Die Uhren der Suunto Spartan Special Edition wurden mit Blick auf urbane Individualisten und Sportler konzipiert. Diese Uhren bestechen nicht nur durch ihre gut durchdachte, elegante Optik. Sie verfügen auch über umfangreiche Sportfunktionen, tägliche Aktivitätsverfolgung und mobile Konnektivität, eine Kombination die sie in jeder Lebenslage unschlagbar macht. (...) Diese ästhetischen Uhren werden in Finnland von Hand hergestellt und machen auch Ihre härtesten sportlichen Abenteuer mit.”

Wer steckt dahinter? Suunto hat seinen Firmensitz in Finnland. Die Firma wurde 1936 von Tuomas Vohlonen gegründet, einem finnischen Orientierungsläufer und dem Erfinder des flüssigkeitsgefüllten Kompasses. Seitdem steht Suunto bei der Entwicklung innovativer Tauchcomputer, Instrumente und Sportuhren für Abenteurer auf der ganzen Welt an vorderster Front. Im Hauptwerk in Vantaa, etwas außerhalb Helsinkis, werden die meisten Produkte entworfen und in Handarbeit hergestellt. Suunto ist seit 1999 Teil der finnischen Gruppe Amer Sports, zu der auch Mavic, Salomon und Arc'Teryx gehören.

Was ist gelungen? Neben der edlen Optik überzeugt die Suunto Spartan Wrist HR vor allem mit ihren motivierenden Einblicken in die Trainingseinheiten, die direkt und in Farbe schon am Handgelenk dargestellt werden und nicht erst später in der App oder im Browser.

Was ist nicht gelungen? Die App dürfte ruhig etwas ausführlicher gestaltet sein und mehr Details zum Training anzeigen. Außerdem gab es anfangs kleinere Probleme mit der Synchronisation. Erst nach dem die App deinstalliert und die Uhr nochmal neu gekoppelt wurde mit der nochmals installierten App, klappte die Übertragung wieder einwandfrei. Daten gingen dabei nicht verloren, denn die Uhr hat einen internen Speicher.

Was kostet das Gerät? Der UVP beträgt 499,00 Euro. Der separate Brustgurt kostet 80 Euro, einen Bikesensor gibt es für 59 Euro.

Lohnt sich der Kauf? Ob Suunto oder Polar: mit beiden Gadgets ist es jedem (vorausgesetzt, Sie sind gesund und haben sich gründlich durchchecken lassen) möglich, fitter und schneller zu werden. Meine persönliche Empfehlung: Wer es etwas edler und stylischer mag und gerne aus der Masse hervorsticht, gönnt sich die Suunto Spartan Wrist HR, die Sie beim Erreichen Ihrer Fitnessvorsätze unterstützt und mit der Sie motiviert in Ihr Lauftraining starten können.

Das Gadget ist aber nicht nur rein technisch an vorderster Front gut mit dabei, sondern auch noch ein echter Hingucker: mit Kupfer überzogene Edelstahl-Lünette, Mineralkristallglas, farbiger Touchscreen, der stets butterweich reagiert, personalisierbare Ziffernblätter, samt-mattes Silikonarmband. Letzteres sorgt vor allem auch im Alltag für einen sehr angenehmen Tragekomfort und selbst bei längeren Schreib-Stunden am Laptop stört die Uhr nicht.

Unsere Testuhr ist aus der Forest Special Edition, die im Fachhandel für 549,00 Euro verkauft wird und in wenigen Schritten eingerichtet ist. Allerdings genügt es bei Suunto nicht, sich einen kostenlosen Account bei der Movescount-Plattform anzulegen, sondern man braucht zusätzlich noch eine spezielle Synchronisierungs-Software für den Rechner (“Suunto Link”), damit sich die Daten auch via USB-Kabel auf die Online-Plattform übertragen lassen. Zusätzlich gibt es auch noch eine Smartphone-App zur Synchronisation per Bluetooth, die sich einfach bedienen lässt und, wie bei Polar, Optionen zur Trainings-Analyse und Auswertung bietet. Allerdings deutlich spartanischer als bei Polar, was die App neutral formuliert sehr übersichtlich macht.

An der Stelle hat Polar meiner Meinung nach wieder die Nase vorne, denn die Flow-Software ist ansprechender gestaltet und vor allem auch übersichtlicher als die Movescount-Seite von Suunto, die einem etwas Zeit wert sein sollte. Denn nur, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, kann man das Maximum aus der Software herausholen. Wenn Sie darauf keine Lust haben, greifen Sie also besser zur M430 von Polar - und sparen damit auch noch ein bisschen Geld. Der Preis ist für die Suunto Spartan zwar in der Liga nichts Außergewöhnliches (Garmin beispielsweise verkauft seine günstigste Fenix 5S, die wir hier kürzlich getestet haben, mit optischer Herzfrequenzmessung für 599,99 Euro), doch wenn Sie die ganzen Funktionen überhaupt nicht ausschöpfen können, holen Sie sich nur unnötig viel Schnickschnack und damit ein für Sie überflüssiges und teures Gadget ins Haus.