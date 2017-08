Es gibt viele verschiedene Gene, die einen Einfluss auf den Trainingserfolg haben, und die Liste wächst ständig. Bestimmte Gene sind gut erforscht, andere kaum. Einige Gene, die in diesem Zusammenhang interessant sind, haben die beiden Wissenschaftler Anders Hansen und Johan Sundberg in ihrem Buch "Das Gesundheitsrezept - Klüger trainieren, länger leben" aufgeführt. Sie weisen darauf hin, dass die Zusammenstellung subjektiv ist und merken noch an, dass ein Gen oft, aber nicht immer, den Namen des Proteins trägt, dass es kodiert.