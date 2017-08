Mission: Mehr Power und Ausdauer

Drei Farben Erhältlich ist der Polar M430, eine wasserdichte GPS-Sportuhr und Activity Tracker, der ohne Brustgurt den Puls misst und das Training steuern kann, in drei Farben. Auch wie viel und wie gut man schläft kann der M430 messen. Mit der Software Polar Flow (für Desktop oder Mobilgerät) lassen sich dann alle Aktivitäten nachverfolgen und Fortschritte ausführlich analysieren.

Allen Laufanfängern möchte ich an dieser Stelle mit auf den Weg geben, sich bitte zunächst ärztlich einmal gründlich durchchecken zu lassen, bevor Sie sich auf ein digitales Programm zur leistungsorientierten Laufoptimierung einlassen. Dann wissen Sie erstens, ob Ihr Herz gesund und Ihr Körper für den Sport geeignet ist und zweitens, wenn Sie sich noch den Luxus einer Leistungsdiagnostik gönnen (Preise ab 100 Euro und teilweise sogar von der Krankenkasse bezuschusst), in welchen Herzfrequenzzonen Sie trainieren sollten, um auch wirklich besser werden zu können.

Gut gefallen hat mir im Training auch die Bedienung der Uhr über die fünf Tasten, und obwohl das Display (Retro-Optik im schwarz-grauen Videotext-Style) für meinen Geschmack etwas größer sein könnte, lassen sich auch bei höherem Lauftempo die Werte noch problemlos ablesen. Sogar beim Radfahren und Bergsteigen macht das smarte Gadget eine gute Figur - verfügt der M430 doch über mehrere Sportmodi und Features, die auch bei ambitionierteren Athleten kaum noch Wünsche übrig lassen.

Was sagt die Werbung? “CHASE YOUR DESTINY. Polar setzt den nächsten Impuls für Läufer. Der Polar M430 ist der GPS-Trainingscomputer für alle, die höchste Präzision erwarten. (...) Wenn andere aufgeben, fangen sie erst an, ihre erreichten Ziele sind ihr persönlicher Startschuss - genau für diese Läufer ist der topaktuelle GPS-Trainingscomputer Polar M430 gemacht. (...) Die präziseste Pulsmessung am Handgelenk am Markt, wasserdicht, sportliches, leichtes Design sowie die Polar Smart Coaching Funktionen machen den M430 zu dem, was er ist – dem perfekten Partner für das nächste Level.”

Wer steckt dahinter? Das finnische Unternehmen Polar, das 1977 von Seppo Säynäjäkangas gegründet wurde, ist nach eigenen Angaben Marktführer in den Bereichen der Herzfrequenz-Messung, des Activity-Trackings und der Trainingscomputer. Das Produktangebot umfasst Rad- und Trainingscomputer, Activity-Tracker, Training-Apps sowie einen kostenfreien Webservice. Heute führt die Gründertochter Sari Säynäjäkangas den Familienkonzern mit weltweit über 1.200 Mitarbeitern.

Was ist gelungen? Beim M430 überzeugt neben der intuitiven und unkomplizierten Bedienung vor allem die Möglichkeit, sich aufgrund des individuellen Fitnesslevels eigene Trainingspläne erstellen und deren Fortschritt auch überwachen zu können. Außerdem punkten die Finnen mit tollen Athletik-Training-Videos, die in den Plan integriert werden können.

Was ist nicht gelungen? Zwei Kleinigkeiten: hin und wieder fluppt es nicht so bei der Bluetooth-Kopplung, um die Trainings über die App in die Software Polar Flow zu übertragen. Darüber hinaus sitzt der Ladestift nach einiger Zeit nicht mehr fest in der Vorrichtung auf der Rückseite der Uhr.

Was kostet das Gerät? Der UVP beträgt 229,95 Euro. Der separate Brustgurt kostet 89,95 Euro, einen Laufsensor gibt es für 69,95 Euro.

Nach dem Training lassen sich die Einheiten entweder über die kostenlose App “Polar Flow” oder den Browser Ihres Rechners ausführlich analysieren - dafür brauchen Sie lediglich einen Account bei Polar, der mit wenigen Klicks eingerichtet ist. Hier lassen sich auch die jeweiligen Sportprofile noch individuell anpassen und Sie können nach Belieben konfigurieren, was und wie viel auf den Display-Seiten während des Trainings angezeigt werden soll - da sind die Geschmäcker ja durchaus verschieden.

Genervt hat eigentlich nur die Tatsache, dass es immer mal wieder Schwierigkeiten bei der Synchronisierung via Bluetooth zwischen Uhr und App gibt und es dann mehrere Anläufe braucht. Das Problem kenne ich bei Polar auch im Zusammenhang mit der M600, der ersten Smartwatch, die wir für Sie hier ausführlich vor einem Jahr getestet haben.

Sprechen wir noch kurz über die Genauigkeit der optischen Herzfrequenzmessung. Damals bei der Polar M600 lag der Algorithmus bei mir immer völlig daneben und zeigte Herzfrequenzbereiche an, die fernab von meinem tatsächlichen Fitnesszustand gewesen sind. Offenbar hat Polar hier inzwischen nachgebessert, denn beim M430 ist die Abweichung zum Lauf mit einem Brustgurt, den wir optional gekoppelt haben (im Test der Polar H10, der Trainingseinheiten sogar ganz ohne Sportuhr oder Smartphone aufzeichnen und sie anschließend ins Profil übertragen kann), nur noch sehr gering und bleibt diesmal stets auf einem sehr guten und realistischen Niveau. Trotzdem trainiere ich viel lieber mit einem Brustgurt, denn als Leistungssportlerin will ich immer möglichst genaue Messwerte haben und hier kommt die optische Messung bislang einfach nicht ran.

Wirklich sensationell ist dagegen die Akku-Laufzeit. So etwas habe ich in meiner Zeit als Gadget-Testerin noch nicht erlebt: der M430 muss so selten an die Steckdose, dass man es eigentlich kaum glauben kann. Meine Uhr ist jetzt sicher schon über zwei Wochen in Gebrauch und auch wenn die GPS-Funktion viel Energie in Anspruch nimmt, macht der Akku einfach nur verdammt selten schlapp.

Zwischenfazit

Nach einem ausführlichen Praxistest finde ich, dass der M430 extrem gut für alle Läufer und Hobby-Sportler geeignet ist, die ihr Training effektiver planen, kontrollieren, auswerten und - durch die vielen ergänzenden Athletik-Einheiten - bereichern möchten. Für mehr Power und Ausdauer stehen beinharte HIIT-Intervalle, Pyramiden und weitere Schweinereien auf dem Plan. Schnell, aber auch schnell vorbei. Effizienter können Sie für einen Preis von 229,95 Euro Ihre Trainingseinheiten alleine nicht gestalten. Einziger Haken: Diese tolle Sportuhr hat einen starken Konkurrenten: die Suunto Spartan Wrist HR, die wir Ihnen auf der nächsten Seite nun genauer vorstellen.