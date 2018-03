 Schiebs Software-Tipp: Turbolader für PDF-Dokumente

Mit kostenlosen Tools lassen sich Dokumente komfortabler verwalten und deutlich schneller laden als mit dem Adobe Reader. Warum die Gratis-Software oft besser funktioniert als die behäbigen Acrobat-Programme.

Screenshot: Der PDF-Exchange-Viewer bietet einige Vorteile. Klicken Sie auf die Lupe.

Adobes „Portable Document Format“, besser bekannt als „PDF“, hat sich als Standard in der IT-Welt etabliert: PDF-Dokumente kann heute nahezu jeder verarbeiten, egal welches Betriebssystem und welche Anwendungen im Einsatz sind. Wer auf Nummer Sicher gehen will, verschickt Dokumente heute daher am besten als PDF.

Die meisten Nutzer verwenden den kostenlos und für alle wichtigen Betriebssysteme erhältlichen Adobe Reader, um PDF-Dokumente zu öffnen und auszudrucken. Für Windowsrechner gibt aber auch Alternativen. Sie sind teilweise deutlich besser und vor allem schneller sind als der Standard-Reader von Adobe. Bestes Beispiel dafür ist der „Foxit Reader“, den man unter www.springhin.de/foxit kostenlos laden kann.

Nur warum sollte man den Foxit Reader installieren, wenn man den Adobe Reader bereits benutzt? Ganz einfach: Um die eigenen Nerven zu schonen. Denn Adobes Reader ist zu einem trägen Softwaremonster geworden. Es dauert mitunter eine halbe Ewigkeit, bis der Adobe Reader gestartet ist. Vor allem beim ersten PDF muss man sich ganz schön in Geduld üben. Der Foxit Reader ist dagegen flott, schlank und trotzdem komfortabel. Er ist ruckzuck geladen und kommt selbst mit üppigen PDFs problemlos zurecht.

Der Foxit Reader beherrscht zwar nicht alle Funktionen des Adobe Readers, aber in der Regel will man PDF-Dokumente nur anschauen, durchsuchen und ausdrucken. Für anspruchsvolle PDF-Benutzer gibt es eine weitere Alternative. Der ebenfalls kostenlose „PDF-XChange Viewer“ (www.pdf-xchange.de) bietet noch mehr Funktionen.

Eine Besonderheit des PDF-XChange Viewers ist die Möglichkeit, PDFs zu bearbeiten. Der Benutzer kann direkt im PDF Markierungen vornehmen, er kann Kommentare und Notizen einfügen. Das können zwar auch andere PDF-Programme – nur die kosten normalerweise richtig viel Geld.

Praktisch: Solche Anmerkungen können ebenfalls als PDF gespeichert und weitergeben werden.

Einzelne Textpassagen lassen sich zudem mühelos markieren und per Drag and Drop in jede andere Anwendung übernehmen. Darüber hinaus kann der XChange Viewer einzelne PDF-Seiten in ein beliebiges Grafikformat exportieren. Ebenfalls praktisch: Ist die Software installiert, zeigt schon der Windows-Explorer eine kleine Vorschau von PDF-Dokumenten an.