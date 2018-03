Sony Xperia Touch im Test Dieser Beamer macht Boden, Tisch und Wand zum Touchscreen

Seite 2 von 2: Bitte mehr Kabel!

Es dauert nicht lange bis zur nächsten Herausforderung: Ohne Steckdose macht das Gerät schnell schlapp und nach etwa einer Stunde ist erst einmal Schluss mit lustig. Das Laden bis zum Anschlag hat im Test knappe 2,5 Stunden gedauert. Unter diesen Umständen wäre ein Kabel von mehr als einem Meter Länge wünschenswert gewesen.

In der Produktwerbung präsentiert Sony den Xperia Touch gerne als praktischen Küchenhelfer. Die Idee: Man lässt den Beamer das Rezept auf die Arbeitsfläche oder den Küchentisch projizieren. Schritt für Schritt kann man die Kochanleitung durchgehen, ohne mit nassen oder schmutzigen Fingern auf einem Tablet-Bildschirm wischen zu müssen, den man nachher mühsam wieder reinigen muss.

Sony Xperia Touch: Pro und Kontra Pro: Die Idee Eine vollwertige Android-Version in einem Beamer unterzubringen, ist ein Ansatz mit Potenzial. Unter den richtigen Voraussetzungen macht das Gerät richtig Spaß. Pro: Das Design Sony hat sich sehr viel Mühe mit dem Design gegeben. Mit Erfolg. Das perforierte Gehäuse mit der eingefassten schmalen Bedienfläche ist schick und passt sich jeder Umgebung gut an. Pro: Der Freizeitwert Spaß macht der Xperia Touch vor allem bei den spielerischen Anwendungen. Dafür bietet der Google Play Store unendlich viele Optionen. Kontra: Die Anspruchshaltung Ohne die richtige Fläche winkt Frust statt Spaß. Sobald Tisch, Wand oder Boden zu uneben oder farbig sind, ist das Bild schwer(er) zu erkennen und die Touch-Funktion holprig. Kontra: Die Helligkeit Der Xperia Touch bringt nur 100 Lumen mit. Das ist schlichtweg zu wenig. Je heller es im Raum ist, desto weniger lässt sich auf der projizierten Fläche erkennen. Kontra: Der Akku Ohne Netzteil hält der Xperia Touch je nach Anwendung nur etwa eine Stunde durch. Das Aufladen dauert knapp zweieinhalb Stunden.

Auf Anhieb klingt der Einfall prima, auf den zweiten Blick ergeben sich auch hier Einschränkungen. Denn zum einen hat der Xperia Touch keinen Spritzwasserschutz. Allzu nah an Küchengeräten wie etwa Mixern oder der Spüle sollte man das Gerät also lieber nicht platzieren. Wer außerdem nicht zufällig einen weißen Küchentisch, eine weiße Arbeitsfläche oder freie weiße Wand in der Küche hat, schaut in die Röhre. Auf zu helles Licht an der Stelle, wo man das Rezept projizieren möchte, muss man auch verzichten. In unserem Test hat sich aber herausgestellt, dass auch auf einer hellbraunen Arbeitsfläche das Rezept noch einigermaßen gut lesbar ist. Leider hat der Xperia Touch dort aber zu viel Platz weggenommen.



Heimkino können andere besser

Von der Küche geht es mit dem Beamer Richtung Wohnzimmer. Und mit dem Daumen Richtung Boden. Denn wir hätten uns gerne mit Hilfe des Xperia Touch einen Film angesehen, wären da nicht gleich mehrere Stimmungskiller. Deren erster ist die Raufaser-Tapete, die dem Kinogefühl im Wege steht. Ohne moderne, glatt verputzte Wand wird das nichts.

Als nächstes macht sich spätestens hier die Schwäche der nur 100 Lumen starken Lichtquelle bemerkbar. Je nachdem, wie man das Gerät platziert, erreicht die projizierte Fläche bis zu 80 Zoll Bilddiagonale – das sind über zwei Meter statt der ursprünglichen knapp 60 Zentimeter. Darunter leidet allerdings die Bildqualität. Erst recht, wenn nicht ausreichend abgedunkelt werden kann. Gängige Heim-Beamer mit 1000 Lumen aufwärts sind, wenn sie auch Android vermissen lassen, für das Heimkino deutlich besser geeignet. Es stellt sich die Frage, warum Sony hier eine so schwache Lampe verwendet hat. Im vergrößerten Bild an der Wand ist die Touch-Funktion übrigens bis auf weiteres hinfällig. Die klappt nämlich nur in der Ausgangsgröße von 23 Zoll.

Inzwischen hat sich der Xperia Touch wieder gut verpackt auf den Rückweg gemacht. Was bleibt, ist die Überzeugung, dass ein Beamer mit Android-Software eine zukunftsfähige Idee ist. Aber auch, dass knapp 1.500 Euro eine stolze Summe sind für ein Gerät, das eher noch an eine Beta-Version erinnert. Das Spannendste an dem Gerät ist sicherlich seine Zukunft.