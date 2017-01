Netzteil? Fehlanzeige

Fummelig Die Anpassung der Ear-Wings ist ein bisschen fummelig, aber die Zeit sollte man sich schon nehmen. Denn ein korrekter Sitz ist entscheidend für die Qualität und den besten Sound. (Foto: Carina Kontio)

Aufgeladen werden die Elite Sport in einer kleinen, schwarzen Ladeschale, die via Micro-USB an eine Stromquelle oder den Rechner angeschlossen wird. Vermisst habe ich hier allerdings ein Netzteil. Andererseits könnte man das auch als nachhaltig bezeichnen, denn gerade im Zeitalter von Smartphone & Co. hat doch jeder zu Hause irgendwo ein Netzteil in der Schublade liegen, oder? Insofern würde ich dafür jetzt keinen Punktabzug geben.

Dann schon eher für die Tatsache, dass die Kopfhörer in der Schale selbst nicht mit einem kleinen Magneten in die richtige Position gebracht werden. Stattdessen muss man immer ein bisschen fummeln (vor allem, wenn die Eear-Wings angebracht sind), bis der Ladevorgang gestartet wird. Ist das der Fall, leuchten zwei grüne LED-Lämpchen an der Frontseite.

Apropos Aufladen: Gedanken über die Stromversorgung muss man sich bei den Elite- Sport-Kopfhörern nicht machen. Die Batterie hält im Dauerbetrieb mit einer Ladung gute drei Stunden lang durch - eine beeindruckende Leistung (auch wenn Hobby-Sportler mit einer Marathon-Bestzeit jenseits der drei Stunden auf den letzten Kilometern wohl in den sauren Apfel beißen müssen). Geht den Kopfhörern der Saft aus, bietet die Schale dann zwei zusätzliche, volle Aufladungen für bis zu sechs Stunden Laufzeit.

Probleme hatte ich hingegen immer mal wieder beim Koppeln mit meinem Handy. Vor allem dann, wenn ich zwischen zwei Geräten (Smartphone vs. Tablet) gewechselt habe, mit denen die Kopfhörer verbunden waren. Mal tauchte der Elite Sport gar nicht in der Liste verfügbarer Bluetooth-Geräte in meinem Handy auf (firmiert etwas kryptisch als “Jabra Elite v3.4.0”), mal erschien er „als Jabra Elite (SMART)“, aber nach dem Koppeln passierte: gar nix. Erst nach einem Neustart meines Smartphones (im Test habe ich ein iPhone 6 und mein iPad der 2. Generation genutzt) sowie mehrmaligem an- und ausschalten der Bluetooth-Funktion klappte es dann wieder mit der Verbindung (und ja, das war schon alles sehr nervig).

Die Synchronisation mit der App, die voller motivierender Workout-Anleitungen steckt, hingegen könnte besser nicht laufen. Während des Trainings gibt eine Frauenstimme in Echtzeit Feedback und wer es mit Statistiken hat, kann hier im Anschluss im Trainingstagebuch die ausführliche Leistungsanalyse studieren. Es ist aber auch möglich, die Sportkopfhörer mit Apps von Drittanbietern wie Strava, Runtastic oder Runkeeper zu koppeln.

Ob Yoga, Spinning oder beim Krafttraining in der Muckibude: die Elite Sport waren immer ein treuer und zuverlässiger Begleiter, auch wenn man schon ein bisschen doof damit aussieht. Unauffällig ist anders, aber wenigstens sind Kopfhörer sehr praktisch und stören selbst unterm Fahrradhelm nicht. Einzig unter meiner dicken Wintermütze hat es schon nach kurzer Zeit ordentlich gedrückt im Ohr.