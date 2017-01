Sound vom Allerfeinsten

Ran ans Sixpack Für die 249,99 Euro gibt's keine Fitness-Wunderwaffe, denn für prall gefüllte T-Shirt-Ärmel müssen Sie von alleine ordentlich was tun. (Foto: Jabra)

Apropos Winter: Die Bedienung der Kopfhörer ist eigentlich recht einfach und intuitiv. Sie erfolgt über winzig kleine Druckknöpfe am Gehäuse, was ich persönlich besser finde, als die Rumwischerei wie beim Samsung Gear IconX, denn ich bekomme so eine direkte haptische Rückmeldung. Mit Handschuhen funktioniert das allerdings so gut wie gar nicht (es sei denn sie sind sehr dünn), denn ohne Gefühl in den Fingern findet man die kleinen Knöpfchen nicht richtig.

Unzufrieden bin ich auch mit der Herzfrequenzmessung. Im Test, ich bin eine Stunde auf dem Indoor-Rad unterwegs gewesen und habe Intervalle nach Herzfrequenzvorgaben trainiert, zeigte mir die App ständig um die 30 Schläge mehr an, als mein Garmin-Brustgurt, den ich zum Vergleich getragen habe und der einer EKG-genauen Messung entspricht. Hätte ich also meine Intervalle anhand der Jabra-Daten gesteuert, hätte ich nicht in den korrekten Zonen trainiert - und würde beim nächsten Triathlon vielleicht viel früher aus der Puste kommen, wenn es um die Wurst geht. Hier finde ich die Leistung nur befriedigend, weiß aber nicht, ob das nun eine generelle Ungenauigkeit ist oder ob ich irgendetwas nicht richtig gemacht habe.

In-Ear-Kopfhörer und die Gesundheit Schädlich für die Ohren? In-Ear-Kopfhörer tief ins Ohr drücken und Musik aufdrehen – ist das schädlich? Es ist ohne weiteres möglich, sich das Trommelfell wegzublasen. Wer aber verantwortlich damit umgeht, muss sich keine Sorgen vor ernsthaften Folgen wie Tinnitus oder dauerhaftem Hörverlust machen.

85 Dezibel als Obergrenze Laut dem Unterhaltungselektronik-Branchenverband High End Society werden in Deutschland MP3-Player und Handys nicht lauter als 85 Dezibel. Das gibt eine EU-Richtlinie vor. Alles, was über dieser Grenze liegt, gilt als gesundheitsschädlich. Bei langfristiger Einwirkung können allerdings auch 85 Dezibel zu Schäden führen.

Probleme durch Ohrenschmalz Mediziner warnen, dass durch Kopfhörerstöpsel Ohrenschmalz in den Gehörgang gedrückt wird. Wenn sich dadurch dann ein Propf bildet, wird es unangenehm und man muss seine Ohren professionell reinigen lassen (auf keinen Fall selbst Hand anlegen mit Wattestäbchen, Ohrenkerzen & Co.).

Öfters mal zum Ohrenarzt gehen Wer häufig In-Ear-Kopfhörer nutzt und damit Schmalz tief in die Ohren drückt, sollte nach Auffassung von Medizinern alle drei bis sechs Monate zu einem HNO-Arzt gehen.

Achtung im Straßenverkehr Wer die Musik auf dem Weg zur Arbeit aufdreht und dabei die Umgebungsgeräusche komplett ausschaltet, erkennt so manche Gefahr vielleicht erst zu spät.

Sprechen wir noch kurz über die Klangqualität. Beim Musikhören bieten sie, vorausgesetzt die Kopfhörer sitzen fest im Gehörgang, Sound vom Allerfeinsten - übrigens per Bluetooth. Beim Video-Streaming hingegen klingt der Ton eher dünn und blechern (macht keinen Spaß). Dafür lassen sich mit dem Elite Sport makellos Telefonanrufe entgegennehmen und auch wenn das Smartphone irgendwo in der Anzugsjacke steckt, ist für den Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung nicht zu erkennen, dass Sie über die Sportkopfhörer telefonieren.

Fazit: Praktischer Coach mit Nehmerqualitäten

Lohnt sich der Kauf? Nun, der Sportkopfhörer, so praktisch wie strapazierfähig, ist zweifellos eine gute Kombination aus Assistent und Coach fürs Training und bewegt sich technisch auf einem hohen Niveau. Kombiniert mit der App erhalten Sie einige gute Workouts, die sich gewaschen haben und halten am Ende eine hübsche Übersicht Ihrer körperlichen Aktivitäten in Hand. Dazu kommt: Die Dinger haben echte Nehmerqualitäten (einige User berichten sogar davon, dass sie sie unter der Dusche tragen) und Jabra gewährt zudem drei Jahre Garantie gegen schweißbedingten Geräteausfall.

Allerdings bekommen Sie für die 249,99 Euro keine Fitness-Wunderwaffe, denn für prall gefüllte T-Shirt-Ärmel müssen Sie von alleine ordentlich was tun. Wer einen perfekt ausdefinierten oder fitten Körper haben will, daran wird auch Jabra nix ändern, muss sich dieses Ziel mit viel Ehrgeiz und Disziplin erkämpfen. Also los jetzt, ran ans Sixpack! Denn der Text hier war gerade keine Abkürzung zu Ihrem Traumkörper.