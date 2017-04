Smarte Automobilkarosserien

Der Solar Curtain besteht aus einem Mosaik textiler Blüten, in die Drähte aus Nickel-Titan eingelassen sind - eine sogenannte Formgedächtnislegierung. Bei Wärme ziehen sich die Drähte zusammen und öffnen so die Blüten. Das Sonnenlicht bleibt draußen, die Klimaanlage wird entlastet. Ist es kalt, kehren die Drähte in ihre Ausgangsposition zurück. Die Blüten schließen sich und lassen das Sonnenlicht hinein. Bis Ende 2018 soll ein Prototyp fertig sein, kündigt Brähmig an.

Innovation: Hype Cycle for Emerging Technologies Fünf Phasen der Innovation Bei dem Hype Cycle for Emerging Technologies (von Gartner entwickelt) handelt es sich um ein Diagramm, in dem die neuesten Web-Technologien aufgereiht sind. Damit lässt sich die Entwicklung einer Innovation bis zur Realisierung im Zeitablauf verfolgen. Der Hype Cycle nennt dazu fünf Abschnitte:

Phase 1: Innovative Neulinge Technologischer Auslöser einer Innovation ist meist ein Forschungsprojekt. Sogenannte Early Adopters probieren es aus. Aktuell gilt das etwa für die Einführung von Smart Dust, zu Deutsch: intelligenter Staub. Das sind funkgesteuerte Computernetze aus winzigen Sensoren, die einen Zustand melden und zur Steuerung bereitstehen.

Phase 2: Höhepunkt der Erwartungen Berichte über Innovationen erzeugen in der Fachszene oft Enthusiasmus und treiben die Erwartungen weiter hoch. Es gibt schon erste Anwendungen, doch die Technik kämpft noch mit Kinderkrankheiten. Das ist derzeit bei den Wearables der Fall, also bei Mini-Computern, die in die Kleidung eingewebt sind oder in mobilen Geräten wie Armbanduhren oder Brillen stecken.

Phase 3: Tal der Desillusionierung Zur Enttäuschung wird eine Technologie, wenn sie nicht alle Erwartungen erfüllt. Weil sie sich etwa nicht schnell genug weiterentwickelt. Die Berichterstattung ebbt ab. Das gilt etwa für Augmented Reality, die die reale und die computergenerierte Welt verschmelzen lässt. Etwa wenn Monteure den nächsten Arbeitsschritt in ihr Sichtfeld einblenden oder Designer am dreidimensionalen Modell arbeiten.

Phase 4: Kurve der Aufklärung Realistische Einschätzungen führen zu einer positiven Wende. Man begreift die Vorteile einer neuen Technologie, die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten, aber auch die Grenzen sieht man klarer. Das gilt zum Beispiel für Gesture Control, eine Methode zum Erkennen und Steuern von Körperbewegungen durch Computer.

Phase 5: Phase der Produktivität Sie beginnt im Endstadium einer Entwicklung. Hohe Aufmerksamkeit erhält eine Technologie, wenn sie den Massen- oder einen Nischenmarkt erreicht. Dies trifft im nächsten Jahr für die Spracherkennung durch Computer zu.

In Düsseldorf forscht Christoph Kirchlechner am Max-Planck-Institut für Eisenforschung an einem smarten Werkstoff für Automobilkarosserien. "Noch ist es ein Gedankenspiel", räumt er ein. Die Idee: Bei einem Unfall mit einem Fußgänger wird die Front sofort weich, um Verletzungen zu verhindern. Prallt das Auto gegen einen Baum, verhärtet sich die Front, um die Insassen besser zu schützen.

Damit dies funktioniert, will Kirchlechner bestimmte kleine Partikel während der Herstellung in den Werkstoff einbauen. "Wir ändern durch den magnetischen oder elektrischen Impuls blitzschnell die innere Spannung des Materials", sagt Kirchlechner. So will er die Festigkeit der Autofront verdoppeln oder und um die Hälfte verringern. Die Volkswagenstiftung unterstützt das Vorhaben mit 100.000 Euro.

Kirchlechner denkt schon weiter. Möglich sei, das smarte Material in Strommasten zu verbauen. Haben sie ausgedient, weichen sie etwa auf einen elektrischen Impuls hin auf - und können so leicht demontiert werden.