Überlastung verhindern

„Wir wollen keinen Superman schaffen, sondern einfach nur eine Überlastung verhindern“, sagt Weidner. Dem Menschen alles abzunehmen, wäre auch gar nicht sinnvoll: Schließlich soll seine Muskulatur leistungsfähig bleiben. Und das schafft sie nur, wenn sie beansprucht wird. Nur was darüber hinausgeht, übernimmt Lucy.

Einsatzmöglichkeiten sieht Weidner viele: In der Produktion ebenso wie auf dem Bau, aber auch im Krankenhaus oder in Altenheimen, wenn es darum geht, schwere Lasten in ungewohnten oder ungünstigen Positionen zu heben. Die Qualität der Arbeit wird ebenso verbessert wie die Produktivität.

„Wir reduzieren mit einem solchen System die Belastung, die Nacken- und Schultermuskulatur kann sich besser entspannen“, sagt Weidner. Dafür arbeiten Ingenieure und Biomechaniker eng zusammen, um erst einmal die körperlichen Voraussetzungen zu erfassen, bevor Lucy zum Einsatz kommt.

Natürlich verfügt Lucy auch über eine gewissen Intelligenz: Sensoren erkennen an der Armposition, wie viel zusätzliche Kraft benötigt wird. Über einen Drehknopf in Höhe des Schultergelenks kann der Nutzer zusätzliche Unterstützung abrufen – wie bei einem Turbolader im Formel-1-Boliden.