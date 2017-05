Herausforderung Sicherheit

Sicherheitsfragen bleiben die größte Herausforderung, wenn es gilt, Mensch und Roboter näher zusammenzubringen. Denn die Maschinen können sich schnell und mit großer Kraft bewegen - je nach Art des Roboters droht Lebensgefahr.

Die klassischen Zäune werden überflüssig, wenn berührungssensitive Cobots ihre Umgebung wahrnehmen und auf sie reagieren können. Wie im BMW-Werk: Hat die Arbeiterin ihre Hand noch im Getriebegehäuse, während der Roboter sein Bauteil einrasten lassen will, zieht sich der Roboterarm bei Berührung sofort wieder zurück. Er wartet kurz und versucht es erneut.

Die Zulassungshürden sind hoch, erklärt Hoene: „Statistisch gesehen dürften die Sicherheitssysteme höchstens einmal pro 100 Millionen Stunden ausfallen.“ Das sind über 11.000 Jahre. Das Sicherheitssystem ist redundant aufgebaut. „Der Ausfall einer Komponente darf nicht zu einer gefährlichen Situation führen“, sagt Hoene. Auch die Selbstständigkeit der Roboter wächst - durch eingebaute Intelligenz. „Die Steuerungssoftware und Sensorik entwickeln sich stetig weiter“, sagt von Heynitz. „Vorstellbar sind Roboter, die ihre Arbeitsschritte anpassen, je nachdem, was sie in ihrer Umgebung sehen.“

Je ausgeklügelter die Systeme, desto mehr wird möglich. So sollen in Zukunft auch große Schwerlastroboter kollegial werden, etwa im Karosseriebau. Selbst Teile, die Hunderte Kilogramm schwer sind, schwenken sie rasant durch die Luft und bearbeiten sie. Bisher sind diese Roboter stets eingezäunt, Menschen dürfen nicht zu nahe kommen. Das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Chemnitz will das ändern.

„Wir setzen uns intensiv mit der Frage auseinander, wie Menschen in Zukunft arbeiten werden“, sagt Institutsleiter Matthias Putz. „Ich glaube nicht, dass alles automatisiert wird, im Gegenteil. Auch in Bereichen wie dem Karosseriebau erreicht man viel größere Flexibilität, wenn Mensch und Roboter zusammenarbeiten.“ Das IWU zeigte auf der Hannover Messe ein Konzept zum Betrieb von Schwerlastrobotern ohne Schutzzaun. „Die Schwierigkeit dabei ist, Sicherheit zu gewährleisten, ohne die Effektivität der Maschine oder des Menschen zu reduzieren“, sagt Putz. „Dass der Roboter jedes Mal komplett stoppt, wenn ein Mensch in der Nähe ist, wäre nicht sinnvoll.“

Anders als die kleineren Roboter-Kollegen darf der Schwerlastroboter nicht erst reagieren, wenn eine Kollision eingetreten ist - er muss sie vermeiden. „Dafür brauchen wir ein dynamisches System, das auf jeden Menschen individuell und vorausschauend reagieren kann“, sagt Putz. „Es muss gleichzeitig die Position von Mensch und Roboter erfassen, um zu entscheiden: Besteht Gefahr, oder kann der Roboter in Volllast arbeiten?“ Das System teilt den Raum in Zonen, in denen unterschiedliche Sicherheitsregeln gelten. Nicht nur Laufwege des Mitarbeiters erkennt der Roboter über Kameras. Sogar das Gesicht des menschlichen Kollegen kann er identifizieren.