Wettbewerb um Spezialisten Weil die Digitalisierung in allen Wirtschaftsbereichen angekommen ist, hat sich die Nachfrage bei IT-Dienstleistern und Software-Anbietern erhöht. (Foto: dpa - picture-alliance)

HannoverZuversichtlich blickt die IT-Branche in Deutschland in die Zukunft: Um 2,8 Prozent auf 86 Milliarden Euro werden die Umsätze in diesem Jahr steigen, prognostiziert der Digitalverband Bitkom. „Die Digitalisierung ist in allen Wirtschaftsbereichen angekommen. Das führt zu einer steigenden Nachfrage bei IT-Dienstleistern und Software-Anbietern“, sagte Bitkom-Präsident Thorsten Dirks kürzlich.

Mit einem überdurchschnittlichen Umsatzplus sei etwa im Projektgeschäft und der Beratung zu rechnen. Für einen kräftigen Wachstumsschub sorgen auch Cloud-Angebote, denen sich die Wirtschaft immer mehr öffnet.

Begehrte Spezialisten Platz 1 Senior-Softwareentwickler: 39,5 Prozent. Anteil der ausgeschriebenen Stellen, die binnen 60 Tagen nicht besetzt werden können, in Prozent. Quelle: Indeed 2017.

Platz 2 Wirtschaftsinformatiker: 37,6 Prozent der ausgeschriebenen Stellen können nicht innerhalb von 60 Tagen besetzt werden.

Platz 3 IT-Prozess-Manager: 35,8 Prozent der ausgeschriebenen Stellen können nicht innerhalb von 60 Tagen besetzt werden.

Platz 4 Den vierten Rang der begehrten Spezialisten teilen sich der IT-Consultant, der Systemingenieur und der Software-Engineer: 35,5 Prozent der jeweils ausgeschriebenen Stellen können nicht innerhalb von 60 Tagen besetzt werden.

Platz 5 User-Experience-Designer: 34,4 Prozent der ausgeschriebenen Stellen können nicht innerhalb von 60 Tagen besetzt werden.

Platz 6 Application-Engineer: 34,0 Prozent der ausgeschriebenen Stellen können nicht innerhalb von 60 Tagen besetzt werden.

Platz 7 Full-Stack-Developer: 33,8 Prozent der ausgeschriebenen Stellen können nicht innerhalb von 60 Tagen besetzt werden.

Getrübt wird der positive Ausblick indes durch einen Mangel an qualifiziertem Personal, den Dienstleister und Anwenderunternehmen gleichermaßen spüren. Laut Bitkom gab es Ende des vergangenen Jahres 51.000 offene Stellen für IT-Experten – 19 Prozent mehr als im Dezember 2015. „Die schwierige Fachkräftesituation hemmt die Entwicklung der Digitalwirtschaft und gefährdet die digitale Transformation“, so Dirks.

Eine Auswertung des Jobportals Indeed zeigt: Jede dritte IT-Stelle ist aktuell für Unternehmen schwer zu besetzen und länger als 60 Tage ausgeschrieben. Besonders schwer sind demnach erfahrene Softwareentwickler und Wirtschaftsinformatiker zu finden.

Das sind die Trends der Cebit Digitalisierung konkret Bagger, die ohne menschliches Zutun gefährliche Stoffe bergen. Drohnen, die aus der Luft einen Schlot inspizieren. Und Sportschuhe, die für den Fuß des Läufers individuell gefertigt werden: Mit derartigen Szenarien will die Deutsche Messe die Besucher auf die Cebit (20.bis 24. März) in Hannover locken. Ziel sei es, „die digitale Transformation so konkret erlebbar wie möglich zu machen“, sagt Cheforganisator Oliver Frese. Abstrakte Themen wie Cloud-Computing oder das Internet der Dinge werden anfassbar. Zumindest für Geschäftsleute: Auf die konzentriert sich die Deutsche Messe AG als Ausrichter.

Abbild und Helfer Drohnen und Roboter für den kommerziellen Einsatz sind ein Schwerpunkt der Technikmesse - ob als Unterstützung für Inspektionsarbeiten oder Zuarbeiter am Fließband. Das ist auch dem Partnerland Japan zu verdanken, wo humanoide Helfer bereits im Alltag der Menschen zum Einsatz kommen. Wie weit das eines Tages reichen könnte, wird Hiroshi Ishiguro in seinem Vortrag skizzieren: Der Popstar der japanischen Roboterforschung hat seinen eigenen Doppelgänger erschaffen.

Intelligente Hilfe Kann der Mensch eines Tages sein Gehirn an einen Computer anschließen und Gedanken und Erinnerungen in der Cloud ablegen? Ray Kurzweil, Chefentwickler von Google, stellt in einem Vortrag diese Vision vor. Unabhängig von solchen Ausblicken geht es auf der Cebit darum, wie künstliche Intelligenz schon heute Firmen helfen kann. Ein System von SAP sortiert etwa Kundenanfragen automatisch vor und macht Vorschläge für Antworten. Konkurrent Salesforce will Vertriebsmitarbeiter mit künstlicher Intelligenz unterstützen. Auf der Messe dürften viele solcher Szenarien zu sehen sein.

Schutz vor Hackern Whistleblower Edward Snowden meldet sich per Videoschalte. Und der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, steht auf der Bühne: Das Thema IT-Sicherheit spielt auf der Cebit traditionell eine wichtige Rolle. Je stärker die Vernetzung zunimmt, desto wichtiger wird der Schutz. Zunehmend in der Diskussion: Wie lassen sich neben Smartphones und Clouddiensten auch vernetzte Autos oder Roboter schützen?

Smarte Umgebung Die Vernetzung der Welt erreicht selbst die Toiletten. Auf der Cebit stellt das Fraunhofer-Institut IIS gemeinsam mit dem Unternehmen CWS-Boco einen Seifenspender vor, in dem Sensoren automatisch den Füllstand an das Reinigungspersonal melden. Ob sich diese Lösung am Markt durchsetzt, ist offen. Doch sie zeigt: Das Internet der Dinge wird für immer mehr geschäftliche Zwecke genutzt. Die Boston Consulting Group (BCG) schätzt, dass der Markt bis 2020 um jährlich 20 Prozent auf 250 Milliarden Euro wachsen wird.

Brille für mehr Einblick Datenbrillen für Virtual und Augmented Reality kommen in immer mehr Laboren und Fabriken zum Einsatz. Die Cebit widmet dem Trend eine halbe Halle. Zu sehen sind etwa Werkzeuge für die Prototyp-Entwicklung oder die Simulation von Herzoperationen.

Um sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren, nutzen viele Unternehmen auch Messen wie die Hannover-Messe oder die Cebit: Die Sonderfläche „job and career“, die es erstmals 2014 auf der Computermesse gab, war mit über 120 Ausstellern auf mehr als 3.000 Quadratmetern in diesem Jahr besonders groß. Zu den Themenschwerpunkten der Cebit gehörten in diesem Jahr künstliche Intelligenz, Cloudcomputing, Drohnen und IT-Sicherheit.