Sorge vor Komplexität und Datensicherheit

Die Brillen für die sogenannte "mixed reality" sind nur ein Beispiel dafür, wie sich die großen IT-Konzerne mühen, den Einstieg vieler Industriefirmen in die Welt der Digitalisierung zu erleichtern. Zwar haben sich fast alle schon damit beschäftigt. Umfragen zeigen jedoch, dass in bis zu einem Drittel aller Firmen immer noch die Sorge vor der Komplexität und vor einem Verlust über die Hoheit ihrer Daten vorherrschen.

Ihnen versuchen IT-Konzerne wie IBM und Microsoft, SAP und Deutsche Telekom, verstärkt entgegenzukommen. Mit Laboren, in denen die Kunden Experimente anstellen können. Mit einer Kombination aus Software und Beratung, um bei der Entwicklung erster Prototypen zu helfen. Und technologisch, in dem sie verstärkt auf Sprachsteuerung setzen oder wie bei der HoloLens auf intuitive Bedienbarkeit.

So stellt IBM auf der Messe in drei Stufen 4.0-Lösungen rund um seinen Super-Computer Watson vor - darunter auch ein sogenanntes Starter-Kid. Microsoft hat gerade neue IoT-Services veröffentlicht und weitere angekündigt, um den Unternehmen den schnellen Einstieg ins Internet der Dinge (IoT) erleichtern. Denn das Internet der Dinge, im dem Maschinen und Fahrzeuge, Fabriken und Städte miteinander kommunizieren, birgt nicht nur für die Industriefirmen sondern auch für die IT-Konzerne ein großes Potenzial.

Das Beratungsunternehmen Boston Consulting Group (BCG) schätzt, dass der Umsatz mit dem Internet der Dinge bis 2020 um jährlich 20 Prozent auf 250 Milliarden Euro wachsen wird. Allerdings steht der Markt nach Einschätzung von Nicolas Hunke, Partner bei BCG und spezialisiert auf das Internet der Dinge, noch am Anfang. „Die Technologien sind alle vorhanden, aber die Anbieter müssen noch zeigen, dass man sie ökonomisch einsetzen kann.“

Die größten Geschäftsfelder sehen die Berater in den Bereichen vorausschauende Wartung, selbstoptimierende Produktion und intelligente Lagerhaltung. Hier sei der Nutzen schnell konkret sichtbar, sagt Hunke – und das sei wichtig: „Die Kunden treibt um, welche Nutzungsszenarien es für ihr Unternehmen, ihre Industrie gibt.“ In der Fertigung sei der Bedarf dagegen nicht so hoch, weil diese in Deutschland bereits hochautomatisiert sei.

Eine ähnliche Sichtweise ist auch in den Unternehmen verbreitet. „Viele Kunden machen erste Pilotprojekte, einige ziehen konkrete Vorteile aus der Technologie“, sagt etwa Tanja Rückert, die bei SAP das Geschäft mit dem Internet der Dinge verantwortet. Sie erwartet in den nächsten Monaten aber einen deutlichen Zuwachs an Projekten: „Das Thema ist jetzt auf der Geschäftsführungsebene angekommen, die Offenheit ist wesentlich größer als noch vor einem Jahr.“