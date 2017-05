Für deutsche Wettbewerber ein Ärgernis

Und die lautet: Expansion. Nach dem Bau eines großspurig „Europäisches Bauelementezentrum“ genannten neuen Produktionsstandorts stellt Drutex auf über 90.000 Quadratmetern und mit inzwischen 2.800 Mitarbeitern täglich bis zu 7.000 Fenster her. 10.000 Stück am Tag sollen es bald werden. Damit sei Drutex einer der führenden Hersteller für Fenster in Europa. 72 Prozent der gefertigten Fenster, Türen und Rollläden gehen in den Export, der Großteil davon nach Deutschland, aber auch nach Italien, in andere EU-Staaten und in die USA.

Den Umsatz konnte Drutex binnen fünf Jahren von 326 Millionen Zloty im Jahr 2010 auf 620 Millionen 2015 - umgerechnet 145 Millionen Euro - fast verdoppeln. In zwei bis drei Jahren möchte Drutex einen Gesamtumsatz von einer Milliarde Zloty erwirtschaften. „Es gibt bei uns nur eine Bedingung: Jedes Jahr muss besser sein als das vorige. Dies ist eine goldene Regel, die seit Jahren Anwendung findet“, sagt Gierszewski. Die letzten verfügbaren Zahlen, von 2015, weisen zwölf Millionen Euro Gewinn aus. „Ich investiere die Gewinne in mein Unternehmen. Alles Geld geht in unsere Zukunft“, betont Gierszewski. In den letzten drei Jahren wurden über 50 Millionen Euro investiert in die Erweiterung der Anlagen - „ohne einen Cent von der EU“.

Das aber bestreiten deutsche Wettbewerber. Ihnen sind die Fensterbauer in Polen, dem größten Empfängerland von EU-Fördergeldern, längst ein Ärgernis, da die dort aufgebauten Fertigungskapazitäten mehr als viermal so hoch sind wie Polens Bedarf an Fenstern. „Nur und ausschließlich der Preis“ sei der Grund für Drutex' Erfolge, meint Ulrich Tschorn, Geschäftsführer des Verbandes Fenster und Fassaden in Frankfurt. „Wer in Deutschland Fenster braucht, soll sie in Deutschland kaufen, sonst muss er bei Reklamationen Polnisch lernen.“ Es ist der alte Vorwurf: Nur wegen niedriger Löhne seien Unternehmen aus Osteuropa konkurrenzfähig.

Dem widersprechen Gierszewski und sein Neffe, Drutex-Produktionschef Bogdan Gierszewski: Wenn Drutex Dumping betreiben würde, schriebe die Firma nicht seit Jahren steigende Gewinne. „Unser Vorteil ist, dass wir alles in einer Hand haben: Kunststofffertigung, Profilherstellung, die Herstellung von Ummantelungen und die Produktion von Isolierglas.“ Wegen der großen Produktionskapazität könnten alle Bestellungen innerhalb von zwei Tagen abgearbeitet und dank des eigenen, 250 Mercedes-Lkw umfassenden Fuhrparks sieben Tage nach Auftragseingang alle Fenster beim Kunden sein. Und höchste Qualität sei garantiert: „Bisher kommen die meisten Maschinen aus Deutschland oder Österreich. Aber inzwischen haben wir so viel Erfahrung, dass wir auch die Maschinen selbst bauen.“

Ist Drutex bisher vor allem mit Produkten westwärts expandiert, so plant Gründer Leszek Gierszewski nun auch anders den Weg nach Mitteleuropa: „Wir denken vor allem über Übernahmen nach, etwa einer anderen guten Marke - für einen guten Preis“, erzählt der Chef, der seine Fenster von den drei Fußballexperten für Präzision (Lahm), Eleganz (Pirlo) und Zuverlässigkeit (Jakub Blaszczykowski vom VfL Wolfsburg) bewerben lässt. „Aber bisher haben wir nichts Geeignetes gefunden, obwohl wir regelmäßig Angebote bekommen.“