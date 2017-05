 Fensterhersteller Drutex: Guter Ausblick auf Deutschland

Leszek Gierszewski, Drutex-Chef „Wir denken über Übernahmen nach, etwa einer anderen guten Marke - für einen guten Preis.“

Berlin„Ihr seid zwei große Fußballstars. Aber wer von euch ist der Beste?“, fragt ein Junge die beiden Kicker-Ikonen Philipp Lahm und Andrea Pirlo. Und die zeigen dann gleich im Hörsaal ihre Tricks am Ball. „Große Champions haben eines gemeinsam - Fenster von Europas Marktführer Drutex“, sagt schließlich eine Stimme aus dem Off.

Der Vergleich mit den früheren Champions-League-Siegern Pirlo und Lahm gefällt Leszek Gierszewski, auch er sieht sich in Europas Königsklasse. Als eines der wenigen Unternehmen des Landes reicht die Bekanntheit des von ihm gegründeten Fensterherstellers Drutex weit über die Grenzen Polens hinaus, das Gastland auf der Hannover Messe in der vergangenen Woche war.

Dabei ist Gierszewski nur durch Zufall zum Fensterbauer geworden: In den 1980er-Jahren - den vom Kriegsrecht überschatteten, schwärzesten Zeiten der kommunistischen Volksrepublik - begann der damalige Dozent an der Militärakademie mit der Produktion von Blumentöpfen. 1985 gründete er im heimischen Slupsk bei Danzig seine Firma Drutex, die Maschendrahtzäune und Fuchskäfige produzierte. „Mein Onkel hatte eine Landmaschinen-Firma in Bytow, und es gab dort viele Maschendrahtfirmen. Aber einen noch größeren Bedarf. Und da habe ich dann auch mit angefangen, das war mit einfachen Maschinen möglich und der Absatz sicher“, erinnert sich Gierszewski heute. Aber er habe dann „auf zwei Beinen stehen wollen“ und sich ein neues Geschäftsfeld gesucht.

„Die Idee zur Fensterproduktion kam mir, als ich beim Bau meines eigenen Wohnhauses versucht habe, gute Fenster in Polen zu bekommen. Beim Umschauen sah ich, dass es einfacher ist, an Maschinen zu kommen, und es leicht mit ihnen ist, Fenster selbst herzustellen“, erzählt Gierszewski. Dabei sei alles sehr schnell gegangen: An einem Donnerstag im Jahr 1994 habe er die Maschinen gesehen und am folgenden Montag schon gekauft. Die ersten Fenster habe er dann in sein Haus eingebaut, „und sie halten noch immer“. Den Namen Drutex - Drut heißt auf Polnisch Draht - behielt sein Unternehmen aber auch nach der Umorientierung der Produktion.

Und obwohl Drutex seit 2003 eine Aktiengesellschaft ist, ist es ein klassisches Familienunternehmen geblieben: Gründer Leszek Gierszewski besitzt nahezu 100 Prozent der Aktien und ist Vorstandsvorsitzender, seine Frau Grazyna Gierszewska ist Aufsichtsratschefin. Tochter Karolina Dobranowska ist stellvertretende Vorstandschefin, die Neffen Bogdan und Rafan Gierszewski sind als General Director beziehungsweise Vertriebsdirektor im Unternehmen. Nur Sohn Jakub ist nicht bei Drutex.

„Entscheidungen treffen wir oftmals innerhalb weniger Minuten, wir brauchen keine stundenlangen Diskussionen. Alles basiert auf Vertrauen, da mache ich mir auch für die Zukunft keine Sorge“, umschreibt Gierszewski senior das Betriebsklima. Und was die Nachfolge des 66-Jährigen angeht? Er lacht breit: „Ich fühle mich sehr gut und denke noch nicht darüber nach. Ich werde ja 120 Jahre alt.“ Er mache sich, „ganz ehrlich“, über seine Nachfolge keine Sorgen: „Denn alle, die dafür infrage kommen, arbeiten ja schon bei mir in der Firma, meine Tochter oder Bogdan, mein Neffe hier“, zeigt er auf den 43-Jährigen, den der Senior als seine rechte Hand auf alle Reisen mitnehme, „ist seit 18 Jahren im Betrieb“. Mit ihm zusammen entwickle er die Drutex-Strategie.