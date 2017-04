Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Wir werden Roboter schon bald in ein brennendes Haus schicken“

Wo werden Systeme eher autonom?

In der Produktion vor allem. Wir beschäftigen uns aber auch mit autonomen Systemen in der Medizin und der Pflege. Viertes Feld neben der Mobilität sind Gefahrenmomente. Zur Reparatur eines Atomkraftwerks oder bei der Feuerwehr. In ein brennendes Haus werden wir Roboter schon bald schicken können.

Die schöne neue Welt schafft neue Geschäftsmodelle und Arbeitsplätze. Doch sie vernichtet auch Jobs.

Das ist richtig. Da gibt es verschiedene Studien. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat beispielsweise errechnet, dass in Deutschland allein in der Produktion 490.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten. Aber es werden in nahezu gleicher Zahl Jobs entstehen.

Das sind die Trends der Cebit Digitalisierung konkret Bagger, die ohne menschliches Zutun gefährliche Stoffe bergen. Drohnen, die aus der Luft einen Schlot inspizieren. Und Sportschuhe, die für den Fuß des Läufers individuell gefertigt werden: Mit derartigen Szenarien will die Deutsche Messe die Besucher auf die Cebit (20.bis 24. März) in Hannover locken. Ziel sei es, „die digitale Transformation so konkret erlebbar wie möglich zu machen“, sagt Cheforganisator Oliver Frese. Abstrakte Themen wie Cloud-Computing oder das Internet der Dinge werden anfassbar. Zumindest für Geschäftsleute: Auf die konzentriert sich die Deutsche Messe AG als Ausrichter.

Abbild und Helfer Drohnen und Roboter für den kommerziellen Einsatz sind ein Schwerpunkt der Technikmesse - ob als Unterstützung für Inspektionsarbeiten oder Zuarbeiter am Fließband. Das ist auch dem Partnerland Japan zu verdanken, wo humanoide Helfer bereits im Alltag der Menschen zum Einsatz kommen. Wie weit das eines Tages reichen könnte, wird Hiroshi Ishiguro in seinem Vortrag skizzieren: Der Popstar der japanischen Roboterforschung hat seinen eigenen Doppelgänger erschaffen.

Intelligente Hilfe Kann der Mensch eines Tages sein Gehirn an einen Computer anschließen und Gedanken und Erinnerungen in der Cloud ablegen? Ray Kurzweil, Chefentwickler von Google, stellt in einem Vortrag diese Vision vor. Unabhängig von solchen Ausblicken geht es auf der Cebit darum, wie künstliche Intelligenz schon heute Firmen helfen kann. Ein System von SAP sortiert etwa Kundenanfragen automatisch vor und macht Vorschläge für Antworten. Konkurrent Salesforce will Vertriebsmitarbeiter mit künstlicher Intelligenz unterstützen. Auf der Messe dürften viele solcher Szenarien zu sehen sein.

Schutz vor Hackern Whistleblower Edward Snowden meldet sich per Videoschalte. Und der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, steht auf der Bühne: Das Thema IT-Sicherheit spielt auf der Cebit traditionell eine wichtige Rolle. Je stärker die Vernetzung zunimmt, desto wichtiger wird der Schutz. Zunehmend in der Diskussion: Wie lassen sich neben Smartphones und Clouddiensten auch vernetzte Autos oder Roboter schützen?

Smarte Umgebung Die Vernetzung der Welt erreicht selbst die Toiletten. Auf der Cebit stellt das Fraunhofer-Institut IIS gemeinsam mit dem Unternehmen CWS-Boco einen Seifenspender vor, in dem Sensoren automatisch den Füllstand an das Reinigungspersonal melden. Ob sich diese Lösung am Markt durchsetzt, ist offen. Doch sie zeigt: Das Internet der Dinge wird für immer mehr geschäftliche Zwecke genutzt. Die Boston Consulting Group (BCG) schätzt, dass der Markt bis 2020 um jährlich 20 Prozent auf 250 Milliarden Euro wachsen wird.

Brille für mehr Einblick Datenbrillen für Virtual und Augmented Reality kommen in immer mehr Laboren und Fabriken zum Einsatz. Die Cebit widmet dem Trend eine halbe Halle. Zu sehen sind etwa Werkzeuge für die Prototyp-Entwicklung oder die Simulation von Herzoperationen.

Sind Sie da sicher? Irgendwann geht die Rechnung doch nicht mehr auf, wenn sich die Maschinen auch noch selbst programmieren.

Das stimmt, es werden nicht nur einfache Tätigkeiten entfallen. Autonome Systeme übernehmen zunehmend auch die Arbeit von Entwicklern. So werden im Maschinenbau Produktentwicklungen kommen, die den Gesetzen der Natur folgen und bionische Strukturen haben.

Also sind die Ängste berechtigt?

Ich denke nicht. Die Zielsetzung, was wir entwickeln, kommt weiterhin vom Menschen. Es muss auch jemand kontrollieren und zum Beispiel die Materialien auswählen.

Dennoch werden es Menschen mit wenig technischem Wissen schwer haben. Die kann man nicht alle zu Datendesignern umschulen. Manche fordern da ein bedingungsloses Grundeinkommen, finanziert durch eine Robotersteuer.

Das ist im Hightech-Forum auch ein Thema. Wir haben nicht nur die Aufgabe, die Wertschöpfung zu optimieren. Die Eliten müssen die Menschen auch so einbinden, dass Lebensfreude und Glück entsteht. Es geht nicht nur um Geld, sondern um Lebenssinn. Und dazu gehört auch eine sinnvolle Tätigkeit.

Sechs Entwicklungen, die die kommenden Jahre beherrschen Computing überall Mobile Geräte bieten ständigen Online-Anschluss. Dadurch ist die kontinuierliche und damit aktuelle, weltweite Information der Nutzer, auch in der Produktion und im Handel, möglich.

Internet der Dinge (IoT) Geräte tauschen untereinander und mit den Nutzern automatisch Infos aus. Etwa die Haushaltsgeräte mit dem Stromzähler, um die günstigsten Verbrauchszeiten herauszufinden.

3-D-Druck Die neuen Drucker können fast jedes dreidimensionale Objekt herstellen. Typische Materialien sind Kunststoffe, Kunstharze, Keramiken und Metalle.

Big Data Große Datenmengen, etwa aus dem IoT, von Social Media oder aus mobilen Geräten, werden automatisch analysiert und sind in Anwendungen eingebettet.

Intelligente Maschinen Sie lernen selbstständig und handeln entsprechend dem Trends zur Industrie 4.0. Die smarten Maschinen gelten als Technologie, die vorhandene Geräte weitgehend ersetzt.

Systeme mit Umgebungsdaten Sie erfassen, etwa via Sensoren, den Kontext der Nutzer und der Geräte und liefern ausgewählte Daten. Damit lassen sich zum Beispiel Sicherheitssysteme verstärken.

Quelle: Creditreform 1 2017 Creditreform 1/2017.

Also sollten Maschinen nicht alles machen, was Maschinen können?

Es wird weiter den Wunsch der Menschen nach Empathie und Vertrauen geben. Das können Maschinen nicht bieten.

Haben die Menschen in Deutschland die richtigen Qualifikationen für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz? Gibt es zum Beispiel genug Daten-Designer?

Wir haben ausgezeichnete Bildungssysteme im Vergleich zu anderen Ländern. Aber die Änderungsdynamik im Ausbildungssystem muss besser werden. Werfen Sie einen Blick auf die Lehrpläne in unseren klassischen Fakultäten.