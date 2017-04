Hermes-Award für Industrieroboter

Mit Blick auf die angelaufenen Austrittsgespräche mit Großbritannien betonte die Kanzlerin, wie wichtig es für die EU sei, die zentralen Grundlagen des gemeinsamen Binnenmarktes zu erhalten. Dennoch müsse die EU dafür sorgen, dass Großbritannien als wichtiger Partner der EU erhalten bleibt.

Zuvor hatte Forschungsministerin Johanna Wanka den Hermes-Award verliehen, einer der bedeutendsten Innovationspreise weltweit. Die Auszeichnung ging in diesem Jahr an den Spanntechnik- und Greifsystem-Spezialisten Schunk aus Lauffen am Neckar. Der hat einen intelligenten Greifer für sogenannte Cobots entwickelt – Industrieroboter für die direkte Zusammenarbeit mit menschlichen Kollegen. Der ausgezeichnete JL1 ist in der Lage, dank komplexer Sensorik und Intelligenz permanente Informationen über das zu greifende Bauteil sowie sein Umfeld zu erfassen. Rückt der Mensch ihm auf die Pelle, zieht sich der sogenannte Co-act-Greifer je nach Situation blitzschnell zurück – noch bevor es zu einer Berührung kommt.

Das 1945 gegründete Familienunternehmen hat es in diesem Segment zum Kompetenz- und Weltmarktführer gebracht. Henrik Schunk, der die Firma zusammen mit seiner Schwester Kristina in dritter Generation führt, nahm den Preis zusammen mit Schunks Markenbotschafter Jens Lehmann auf der Bühne entgegen. Der frühere Nationaltorwart wirbt in den Werbekampagnen des Unternehmens für sicheres Greifen.

JL1 arbeitet mit jedem Cobot zusammen – egal, ob sie von Kuka, ABB, Universal Robots oder anderen Herstellern kommen. Diese Industrieroboter, die keinen Schutzzaun mehr benötigen, sind das Megathema auf der diesjährigen Hannover Messe.

Zum 70-jährigen Bestehen der weltgrößten Industrieschau war das Messegelände komplett ausgebucht. Über 6.500 Aussteller aus über 70 Ländern hatten sich angesagt. Zentrales Thema ist erneut „Industrie 4.0“, diesmal mit dem Blickpunkt „Creating Value“. Die allermeisten Aussteller wollen zeigen, dass sich mit der Digitalisierung der industriellen Produktion durchaus Werte schaffen lassen – dir Effizienz soll sich deutlich erhöhen, die Kosten dadurch sinken und eine individuelle Produktion nach den Wünschen der Kunden rückt in greifbare Nähe.