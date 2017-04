 Hannover Messe: Merkels Appell für freien Welthandel

Hannover Messe 2017 Der Gast an der Seite von Kanzlerin Angela Merkel (links) war während der offiziellen Eröffnung die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydło. (Foto: dpa)

HannoverDer Unterschied könnte größer nicht sein. Vor einem Jahr glich Hannover einer belagerten Stadt: Polizei überall, strengste Sicherheitsvorkehrungen, selbst der Luftraum war über Stunden gesperrt. Der Aufwand galt einem Mann: Barack Obama, zu diesem Zeitpunkt noch Präsident der Vereinigten Staaten. Zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnete er damals die Hannover Messe.

Merkel war auch an diesem Sonntagabend dabei, der Gast an ihrer Seite während der offiziellen Messeeröffnung im Congress-Centrum war diesmal die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydło. Das östliche Nachbarland ist in diesem Jahr Gastland der Hannover Messe. Der Sicherheitsaufwand hielt sich diesmal in bescheidenem Rahmen: keine Sicherheitsschleuse, keine Gepäckkontrollen, die Polizeipräsenz war nicht höher als bei einem Popkonzert.

Doch die äußere Entspannung spiegelte sich nicht im Binnenverhältnis der beiden führenden Politiker in diesem Jahr wider. Wurden Bemerkungen zwischen Obama und Merkel vor einem Jahr stets mit einem Lächeln quittiert, blieb der Kontakt zwischen Merkel und Szydło während der Eröffnungsfeier professionell freundlich und distanziert. In den Reden wurden die politischen Unterschiede deutlich.

Die polnische Ministerpräsidentin unterstrich die Leistungen ihrer eigenen Regierung und forderte Europa auf, die Souveränität der Einzelstaaten zu achten. Aus dem geplanten Ausstieg der Briten aus der EU müsse Brüssel die richtigen Schlüsse ziehen. Die polnische Regierung steht einer stärkeren politischen Integration Europas ablehnend gegenüber.

Merkel in lindgrünem Blazer, passend zum Frühling, der am Sonntagabend bei maximal zehn Grad keiner war, warb vor dem mit vielen Managern gefüllten Saal vor allem für den freien Welthandel. Dafür erntete sie viel Applaus. „Abschottung und Protektionismus erteilen wir eine klare Absage, weil sie nur zu Verlusten führen“, sagte die Kanzlerin. „Auch die Hannover Messe steht für die Weltoffenheit unserer Wirtschaft.“