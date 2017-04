Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

VW präsentiert elektrischen Crafter

Deutsch-polnische Kooperation – dieses Thema zog sich wie ein roter Faden durch den Rundgang von Merkel und Szydlo. Egal welche Unternehmen sie auch besuchten – alle betonten, mit polnischen Unternehmen zu kooperieren oder in Polen eigene Fertigungen zu haben. So auch Volkswagen. Der vom Diesel-Skandal geplagte Autokonzern zeigt in Hannover seinen neuen Crafter, einen elektrisch betriebenen Kastenwagen.

Der neue Crafter werde ausschließlich in Polen produziert, erklärte VW-Chef Matthias Müller. 16.000 Mitarbeiter würden für den niedersächsischen Autobauer bereits im Nachbarland arbeiten, 800 Millionen Euro habe VW allein für sein neues Werk in Polen investiert.

Der elektrisch betriebene Crafter habe eine Reichweite von gut 200 Kilometer, erläuterte ein VW-Manager. „Wie lange dauert die Beladung“, wollte Merkel wissen. Es gehe bei einem Nutzfahrzeug wie dem Crafter nicht unbedingt um das schnelle Laden, wich der Automann aus. Das Fahrzeug würde über Nacht ja ohnehin nicht genutzt, sondern nur untertags für Zustelldienste.

Wichtig war dem VW-Manager zu betonen, dass der Elektro-Crafter Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor nicht gänzlich ersetzen könne, etwa beim Verkehr auf Baustellen. „Warum beim Baustellen-Verkehr nicht?“, hakte Merkel nach. Das hohe Gewicht der Batterie, setzte der Automann zur Erklärung an. Aber Merkel schaute skeptisch. „Okay, dann machen wir erstmal den Zustellverkehr“, sagt die Kanzlerin und verabschiedete sich.

Eine Halle weiter besichtigte die Bundeskanzlerin und die polnische Premierministerin eine länderübergreifende Kooperation, von der beide mehr angetan schienen als zuvor vom Elektro-Crafter. Der polnische Autobushersteller Ursus zeigte einen Linienbus, in dem Antriebstechnik des deutschen Konzerns Ziehl-Abegg verbaut wurde. Der Clou dabei: Der Antrieb ist elektrisch und leise. Dabei lädt eine Brennstoffzelle die Batterie auf.

Mit dieser Technik komme der Bus auf eine Reichweite von bis zu 450 Kilometer, sagte Peter Fenkl. Der Vorstandschef von Ziehl-Abegg betonte: „Der Bus kann in nur acht Minuten sauber geladen werden“. „Die Busse werden heute schon eingesetzt?“, fragte Merkel. „Ja, in Skandinavien und Deutschland im öffentlichen Nahverkehr“, erklärte Fenkl.

Es sind solche Partnerschaften, die Merkel am Ende des Rundgangs zu dem Fazit veranlassen, dass heute „ein sehr guter Tag für die deutsch-polnischen Kooperation“ sei. Auch Szydlo sieht in Kooperationen wie jenen von Ursus und Ziehl-Abegg den „Beweis dafür, dass sich unsere Zusammenarbeit noch dynamisch weiterentwickeln kann“, erklärte die polnische Regierungschefin.