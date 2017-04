 Industrie-4.0-Maturity-Index: Ein Wegweiser für die Digitalisierung

Tablet in der Produktionshalle Defizite bei der Vernetzung von Produktionsmaschinen und dem Internet. (Foto: dpa)

HannoverVielen Firmen reicht noch ihre Website. Andere haben zumindest schon mal eine grobe Idee, wie sie das Thema Digitalisierung in ihre Unternehmensstrategie einbinden wollen – immerhin. Dafür wissen sie nicht, wie sie die umsetzen sollen. Was wie ein Blick in die digitale Steinzeit aussieht, ist in vielen, vor allem mittelständischen, Firmen bittere Realität.

Henning Kagermann, Ex-Vorstandschef des Software-Konzerns SAP und heute Präsident von Acatech, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, will das nun in einem neuen Anlauf ändern: An diesem Dienstag will Kagermann den ersten Industrie-4.0-Maturity-Index vorstellen. Mit Hilfe des Barometers sollen die Firmen abklopfen können, wo sie mit Blick auf Industrie 4.0 stehen und welchen Mehrwert sie daraus ziehen können.

Sechs Entwicklungen, die die kommenden Jahre beherrschen Computing überall Mobile Geräte bieten ständigen Online-Anschluss. Dadurch ist die kontinuierliche und damit aktuelle, weltweite Information der Nutzer, auch in der Produktion und im Handel, möglich.

Internet der Dinge (IoT) Geräte tauschen untereinander und mit den Nutzern automatisch Infos aus. Etwa die Haushaltsgeräte mit dem Stromzähler, um die günstigsten Verbrauchszeiten herauszufinden.

3-D-Druck Die neuen Drucker können fast jedes dreidimensionale Objekt herstellen. Typische Materialien sind Kunststoffe, Kunstharze, Keramiken und Metalle.

Big Data Große Datenmengen, etwa aus dem IoT, von Social Media oder aus mobilen Geräten, werden automatisch analysiert und sind in Anwendungen eingebettet.

Intelligente Maschinen Sie lernen selbstständig und handeln entsprechend dem Trends zur Industrie 4.0. Die smarten Maschinen gelten als Technologie, die vorhandene Geräte weitgehend ersetzt.

Systeme mit Umgebungsdaten Sie erfassen, etwa via Sensoren, den Kontext der Nutzer und der Geräte und liefern ausgewählte Daten. Damit lassen sich zum Beispiel Sicherheitssysteme verstärken.

Quelle: Creditreform 1 2017 Creditreform 1/2017.

Denn gerade dieser Mehrwert ist beachtlich: Diverse Studien beziffern das Wertschöpfungspotenzial allein für die deutsche Wirtschaft auf 100 bis 150 Milliarden Euro in den kommenden fünf Jahren. Beispiel Bosch: Der Technologiekonzern erwartet bis 2020 durch die vernetzte Produktion zusammengerechnet sowohl eine Milliarde Euro an eingesparten Kosten als eine Milliarde Euro an zusätzlichem Umsatz.

Jüngsten Umfragen zufolge richten sich zwar drei Viertel aller großen Unternehmen konsequent auf die neuen Möglichkeiten der digitalen Vernetzung auf allen Ebenen aus, bei den kleinen und mittleren Firmen ist es gerade mal etwas mehr als die Hälfte. „Ich will es ja nicht schlechtreden, die Situation hat sich auch leicht verbessert“, sagt Henning Kagermann. „Aber gut ist sie nach wie vor nicht, trotz aller Bemühungen. Vielen Firmen fehlen handfeste Leitfäden und manchmal auch das Bewusstsein für die Radikalität der digitalen Transformation.“ Das zu ändern, hat sich Acatech schon seit Jahren auf die Fahnen geschrieben – und unternimmt nun mit dem Index einen neuen Anlauf.

„Wir müssen aufpassen, dass der Vorsprung, den wir noch haben, nicht verloren geht“, sagte Kagermann dem Handelsblatt. Der Acatech-Präsident versteht daher den Maturity-Index auch als „Weckruf“ für immer noch große Teile der Industrie. So sind die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung gerade bei kleineren und mittelgroßen Unternehmen zuletzt zurückgegangen. Das verzögere den Wissenstransfer von Universitäten, aber auch von Forschungsinstitutionen wie Fraunhofer in die Firmen, fürchtet Kagermann.