Firmenchefs zu zögerlich

Defizite erkennt auch die jüngste Studie der Beratungsgesellschaft BCG zum Thema Digitalisierung: Ein Viertel aller Firmen droht demnach bei der Digitalisierung den Anschluss zu verlieren. „Den meisten fehlt ein systematisches Vorgehen“, sagt Michael Grebe, BCG-Partner und Technologieexperte. So hätten sich die Vorteile einer vorausschauenden Wartung mit Hilfe von Sensoren und deren digitaler Vernetzung zwar rumgesprochen. Viele Unternehmenschefs stünden aber vor der Frage: „Wie mache ich das? Welche Software setze ich ein?“, sagt Grebe. „Viele sind sich nicht darüber im Klaren, wie es weitergehen soll.“

Mit fatalen Konsequenzen: „Die Digitalisierung spaltet die Unternehmenslandschaft weltweit. Firmen, die nicht Schritt halten, können in Zukunft stark an Bedeutung verlieren.“ Das gilt auch für viele deutsche Unternehmen: Ein knappes Drittel von ihnen weist die BCG-Studie als digitale Nachzügler aus. Bei der hohen Innovationsgeschwindigkeit werde es gerade dieser Gruppe immer schwerer fallen, den Anschluss zu halten, sagt Grebe voraus. „Das erfordert große Kraftanstrengungen. Damit kann ich sicherlich nicht noch zwei Jahre warten.“

Innovation: Hype Cycle for Emerging Technologies Fünf Phasen der Innovation Bei dem Hype Cycle for Emerging Technologies (von Gartner entwickelt) handelt es sich um ein Diagramm, in dem die neuesten Web-Technologien aufgereiht sind. Damit lässt sich die Entwicklung einer Innovation bis zur Realisierung im Zeitablauf verfolgen. Der Hype Cycle nennt dazu fünf Abschnitte:

Phase 1: Innovative Neulinge Technologischer Auslöser einer Innovation ist meist ein Forschungsprojekt. Sogenannte Early Adopters probieren es aus. Aktuell gilt das etwa für die Einführung von Smart Dust, zu Deutsch: intelligenter Staub. Das sind funkgesteuerte Computernetze aus winzigen Sensoren, die einen Zustand melden und zur Steuerung bereitstehen.

Phase 2: Höhepunkt der Erwartungen Berichte über Innovationen erzeugen in der Fachszene oft Enthusiasmus und treiben die Erwartungen weiter hoch. Es gibt schon erste Anwendungen, doch die Technik kämpft noch mit Kinderkrankheiten. Das ist derzeit bei den Wearables der Fall, also bei Mini-Computern, die in die Kleidung eingewebt sind oder in mobilen Geräten wie Armbanduhren oder Brillen stecken.

Phase 3: Tal der Desillusionierung Zur Enttäuschung wird eine Technologie, wenn sie nicht alle Erwartungen erfüllt. Weil sie sich etwa nicht schnell genug weiterentwickelt. Die Berichterstattung ebbt ab. Das gilt etwa für Augmented Reality, die die reale und die computergenerierte Welt verschmelzen lässt. Etwa wenn Monteure den nächsten Arbeitsschritt in ihr Sichtfeld einblenden oder Designer am dreidimensionalen Modell arbeiten.

Phase 4: Kurve der Aufklärung Realistische Einschätzungen führen zu einer positiven Wende. Man begreift die Vorteile einer neuen Technologie, die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten, aber auch die Grenzen sieht man klarer. Das gilt zum Beispiel für Gesture Control, eine Methode zum Erkennen und Steuern von Körperbewegungen durch Computer.

Phase 5: Phase der Produktivität Sie beginnt im Endstadium einer Entwicklung. Hohe Aufmerksamkeit erhält eine Technologie, wenn sie den Massen- oder einen Nischenmarkt erreicht. Dies trifft im nächsten Jahr für die Spracherkennung durch Computer zu.

Infosys-Chef Vishal Sikka macht die Furcht vieler Firmenchefs vor einem radikalen Wandel für das zögerliche Vorgehen in Richtung Digitalisierung verantwortlich. „Es ist enttäuschend, dass viele Unternehmen noch nicht so weit sind“, sagte er dem Handelsblatt. Den Kopf in den Sand zu stecken helfe aber nicht weiter: „Schauen Sie auf die Liste der Fortune-500-Unternehmen vor zehn Jahren“, sagte er. „Heute sind 35 Prozent von denen schon nicht mehr dabei.“

Gerade für kleinere Unternehmen sei entscheidend, auch kleinere Projekte zu definieren und umzusetzen, anstatt sich mit großen Transformationen zu übernehmen. Acatech-Präsident Kagermann verspricht sich viel von dem jetzt vorgelegten Maturity-Index, um die digitale Transformation in den Unternehmen voranzutreiben. Entwickelt wurde er von einem branchenübergreifenden Konsortium aus Forschungseinrichtungen, Universitäten und Unternehmen. „Der Maturity-Index ist wie ein großer Spiegel, er soll wachrütteln und zeigen, wo Unternehmen bei Industrie 4.0 stehen und welche Chancen sie verpassen“, sagt auch Sikka.

Den Anwendern wird ein Leitfaden an die Hand gegeben, mit dessen Hilfe sie den Stand ihrer IT, deren Konnektivität und Analysefähigkeit testen können. Ganz am Ende einer sechsstufigen Skala stehen dann die Einsatzmöglichkeiten von intelligenten und teilautonomen Systemen, die schon in Richtung künstliche Intelligenz gehen. Und das in den verschiedenen Einsatzbereichen Entwicklung, Produktion, Logistik, Service, Marketing und Vertrieb.

Zwar stehe die künstliche Intelligenz, mit deren Hilfe Maschinen eigenständige Entscheidungen treffen können, noch ganz am Anfang, sagt Kagermann. „Eine Reihe von Unternehmen hat die Bedeutung erkannt und investiert bereits kräftig“, sagt er. Ein Durchbruch auf breiter Front werde noch dauern, „aber in den nächsten Jahren wird es keinen Bereich des Lebens geben, der davon nicht betroffen sein wird“, sagt er voraus. „Da kommt noch eine riesige Welle auf uns zu.“