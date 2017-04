Lieferanten spüren den Kostendruck

2016 erhielten beide Partner den Auftrag, die U-Bahn in der bulgarischen Hauptstadt Sofia mit Zügen und Zugsicherungssystemen auszurüsten. Siemens steuert Wagenkästen, Drehgestelle sowie Antriebstechnik bei, bei Newag in Nowy Sacz im Süden des Landes findet die Endmontage, der Prüfungstest und die statische Inbetriebnahme statt.

Dabei ist der Zughersteller mit seinen 250 Millionen Euro Umsatz und 1140 Mitarbeitern ein industrieller Zwerg im Reigen der großen Bahnhersteller in Europa wie Siemens, Bombardier oder Alstom. Allein Marktführer Bombardier macht weltweite Geschäfte in der Größenordnung von zehn Milliarden Euro. Doch polnische Hersteller wie Pesa oder auch Newag werben mit ihren günstigen Herstellungskosten: Auch wenn viele Zulieferteile aus Westeuropa kommen – zwischen 20 und 30 Prozent, schätzt Vorstand Jozef Michalik, könne Newag seine Triebwagen und Waggons günstiger als die Konkurrenz anbieten.

So wird in den Hallen viel mit der Hand gearbeitet: In den Triebwagen hämmern und schweißen Arbeiter in ihren Blaumännern an der stählernen Karosserie – Arbeitskraft ist hier günstig zu haben. Wer mehr als umgerechnet 1000 Euro im Monat verdient, kann sich glücklich schätzen.

Den Kostendruck spüren die Lieferanten: „Polen ist ein sehr preissensitiver Markt, die Verhandlungen sind hart“, heißt es bei Weidmüller. „Trotzdem verlangen unsere Kunden hohe Qualität.“ Denn nur in der Kombination aus Zuverlässigkeit und niedrigen Preisen haben polnische Firmen eine Chance, auf den westeuropäischen Märkten Fuß zu fassen.

Das handwerkliche Geschick polnischer Arbeiter und die geringen Lohnkosten nutzen auch zahlreiche deutsche Mittelständler, wie der Automatisierungsspezialist Festo oder der Antriebstechnikhersteller Lenze, ein Familienunternehmen aus dem niedersächsischen Hameln. „Unser Werk hier in Tarnow erwirtschaftet einen Kostenvorteil für die gesamte Lenze-Gruppe“, sagt Innovationsvorstand Frank Maier. Produziert werden hier Getriebewellen, Gehäuse, aber auch komplette Getriebemotoren für die Industrie. „Dabei gibt es keine Qualitätsunterschiede zu den anderen Werken“, sagt Maier. „Es wird nur günstiger produziert.“

Ein Stück weiter ist da schon der schwäbische Automatisierungsspezialist Festo aus Esslingen bei Stuttgart. In der polnischen Hauptstadt Warschau lässt Festo Schaltschränke für die Steuerung von Industrieanlagen produzieren. „Die Kundenwünsche sind sehr spezifisch“, sagt Marcin Zygadlo, Geschäftsführer von Festo in Polen. Selbst innerhalb eines Konzerns wie beispielsweise Volkswagen, sähen Schaltschränke von Audi, VW oder Porsche immer anders aus. Dass die individuelle Fertigung in Polen stattfindet, hat was mit Kosten zu tun, aber nicht nur: „ Wir sind schnell und wir sind flexibel“, sagt Zygadlo.

Inzwischen hat Festo die Produktion wie auch die Entwicklung sehr kundenspezifischer Lösungen nach Polen transferiert. Hier findet sich eins der drei weltweiten Applikationscenter des mittelständischen Konzerns mit zuletzt rund 2,7 Milliarden Euro Umsatz. Festo kommt damit den Vorstellungen der polnischen Regierung entgegen: eine fortschreitende Re-Industrialisierung mit höherer Wertschöpfung und der Entwicklung eigener Produkte. Die größte Volkswirtschaft Mitteleuropas würde sich damit ein Stück unabhängiger machen vom mächtigen Nachbarn Deutschland – auch mit dessen Hilfe.