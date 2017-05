Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bessere Fehlersuche

Andersherum werden spätere Modifizierungen oder Daten in den digitalen Zwilling übertragen. Möglich ist das heute auch aus dem aktuellen Betrieb, indem Daten über Sensoren und Mobilfunk an das virtuelle Abbild gesendet werden. "Damit können sie mit den Messdaten aus dem Feld am Modell arbeiten", sagt Härtel.

Fehlerhafte Teile können so ohne einen Blick auf die Seriennummer zurückverfolgt werden. Zudem lässt sich aus Live-Betriebsdaten das Ende der Lebensdauer vorhersehen. "Diese Art der Optimierung wird nur mit erhöhter Transparenz möglich", sagt Härtel.

Die Datenflut, so die Hoffnung vieler Hersteller, verheißt großes Potenzial für neue Geschäftsmodelle. "Das wirklich Neue ist, dass Unternehmen versuchen, heute über die Produktion hinaus noch Wertschöpfung zu generieren", sagt Eigner. Als ein Paradebeispiel gelten die Elektroautos von Tesla, die aus der Ferne Softwareupdates mit zusätzlichen Funktionen empfangen können. Vor einem breiten Praxiseinsatz seien auch noch juristische Fragen offen, sagt Eigner. Muss etwa eine Maschine, die aus dem digitalen Zwilling mit neuen Funktionen versorgt wurde, ganz neu zugelassen werden?

Auch andere Probleme sorgen dafür, dass der digitale Zwilling neugierig, aber vorsichtig betrachtet wird. Die Skepsis ist auch bei IT-Dienstleistern und Industrieunternehmen größer als bei anderen Themen rund um die vernetzte Produktion.

Das liegt zum einen daran, dass für einen kompletten digitalen Zwilling Daten von Unternehmen zu Unternehmen weitergegeben werden müssten. Weil darin viel internes Wissen steckt, sträuben sich Zulieferer dagegen. Unklar sind auch Standards bei der Datenübertragung. Aktuell wird der digitale Zwilling aus etlichen Quellen versorgt: CAD-Daten aus der Konstruktion, Informationen aus Sensoren und händisch eingetragenen Bemerkungen aus Inspektionen.