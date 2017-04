Außergewöhnliches Wachstum

„Das Wachstum ist in der Branche schon außergewöhnlich“, meint Holz mit Blick auf Atos in Deutschland. Schließlich kannibalisieren sich die IT-Dienstleister durch günstigere Cloud-Modelle selber. Auch der Umsatz, den Atos mit Siemens macht, ist zum Beispiel heute niedriger als vor ein paar Jahren. Wer da wachsen will, muss also vor allem der Konkurrenz Marktanteile abnehmen.

Holz sieht hier aber noch genug Potenzial. In Deutschland komme Atos auf einen Marktanteil von fünf Prozent – „da gibt es also noch 95 Prozent, die da noch existieren“.

Im Spätherbst hatten Atos und Siemens angekündigt, die Partnerschaft weiter auszubauen. Die beiden Unternehmen stockten das Budget für gemeinsame Investitionsprojekte um 80 auf 230 Millionen Euro auf. „Wir sind mit der Entwicklung der strategischen Allianz über die vergangenen fünf Jahre hinweg sehr zufrieden“, sagte Siemens-Technologievorstand Roland Busch. Atos-Chef Thierry Breton sprach von einem „beispiellosen“ Bündnis.

Atos hatte den weltweiten Umsatz im vergangenen Jahr auch durch weitere Zukäufe um zehn Prozent auf 11,7 Milliarden Euro gesteigert. Der Gewinn legte um 42 Prozent auf 620 Millionen Euro zu. Eine Abhängigkeit vom Großkunden Siemens befürchtet Holz nicht: „Es gibt keine dominierende Abhängigkeit.“ In Deutschland steuert Siemens laut Branchenschätzungen weniger als 15 Prozent der Atos-Umsätze bei, weltweit dürften es weniger als acht Prozent sein.