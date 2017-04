 IT-Sicherheit: Jäger im digitalen Raum

Angreifer im Blick Thomas Tschersich, IT-Sicherheitschef der Telekom, im „Cyber Defense Center“ des Konzerns. (Foto: picture alliance/dpa)

KölnEs war eine monatelange Abwehrschlacht, ausgefochten in Bits und Bytes. Der Schauplatz: das Firmennetzwerk von Thyssen-Krupp. Ende Dezember bekannte der Stahlkonzern öffentlich, seit Februar 2016 Ziel eines professionellen Hackerangriffs gewesen zu sein. Die Spione hatten es offenbar auf Know-how und Forschungsergebnisse abgesehen. Dutzende Spezialisten von Thyssen-Krupp verfolgten die Spuren, Ende Oktober gelang es ihnen dann, die ungebetenen Gäste zu vertreiben.

Der Fall, über den die „Wirtschaftswoche“ im Dezember in einer Exklusiv-Reportage berichtete, bestätigt einmal mehr die eindringlichen Warnungen von Sicherheitsexperten: Hackerattacken auf deutsche Unternehmen sind kein theoretisches Szenario, sondern eine reale Bedrohung. Studien unterstreichen das. So gab in einer Befragung des Spezialversicherers Hiscox mehr als jedes zweite Unternehmen an, im vergangenen Jahr mindestens einen Cyber-Angriff festgestellt zu haben. Zwei Drittel von ihnen wollen nun ihre Ausgaben für IT-Sicherheitstechnik spürbar erhöhen.

Fünf Einfallstore für Hacker „Todsichere Tipps“ Digitale Kompetenz ist im Mittelstand weiterhin ungleich verteilt. Der IT-Sicherheitsdienstleister Nexus hat fünf "todsichere Tipps" zusammengestellt für alle, die Opfer eines Hackerangriffs werden möchten.

Passwort mit weniger als acht Zeichen Das zu knacken, dauert in der Regel nicht einmal eine Minute. Längere Passwörter sind zwar sicherer, empfehlenswert ist dennoch die Kombination mit einer weiteren Authentifizierungsmethode - beispielsweise einer Smartcard. Eine solche Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet einen zuverlässigen Schutz und hilft, Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Verschiedene Schlüssel Wer schon einmal seine Geldbörse oder seine Schlüssel verloren hat, weiß: Je mehr Schlüssel und je mehr Karten man besitzt, desto mehr Schlösser sind im Fall eines Verlusts oder Diebstahls auszutauschen und desto mehr Karten zu sperren. Wer sämtliche Zugänge auf einer geschützten Karte speichert, hat nicht nur eine bessere Übersicht über seine Datenträger, sondern muss sich bei Verlust auch nur noch um die Sperrung einer einzigen Karte kümmern.

Das passiert nur den anderen Kein Unternehmen ist zu klein oder zu unwichtig für einen Cyberangriff. Zwar setzen viele IT-Chefs als gefährlich eingestufte Webseiten und Programme auf eine Blacklist - sicherer aber ist es, die als ungefährlich geltenden Programme über Whitelists zu erlauben und alle anderen Programme grundsätzlich zu blockieren. Whitelisting eignet sich besonders für vernetzte Geräte, die nur zu bestimmten Zwecken, aber von vielen verschiedenen Personen genutzt werden und selten Updates benötigen, etwa Drucker.

Unbekannte Links Wer sie anklickt, lädt Erpresser geradezu ein: Die Wahrscheinlichkeit, Opfer dieser Form von Schadsoftware zu werden, hat sich 2016 noch einmal deutlich erhöht. Entdeckt wird eine Infektion mit Ransomware jedoch meist erst, nachdem das Programm die Daten des Nutzers verschlüsselt und unzugänglich gemacht hat. Um wieder auf die Daten zugreifen zu können, muss der Nutzer ein Lösegeld zahlen.

Updates alle drei Jahre Eine Site, die nicht aktualisiert wird, ist ein Einfallstor für Datendiebe. Wer die Wartung und das Aktualisieren von Plug-Ins ignoriert und sich auf Instandhaltungsarbeiten alle drei Jahre verlässt, macht sich selbst zur Zielscheibe für alle, die Geheimnisse stehlen wollen. Also bitte keine Website online stellen und sie dann sich selbst überlassen.

Anbieter sogenannter Managed Services kommen hier ins Geschäft. Gegen Gebühr überwachen sie die Kundennetzwerke. „Die Angriffe werden professioneller – es gibt eine ausgeprägte Arbeitsteilung im Untergrund“, sagt Michael Köhler, Leiter Cybersecurity beim IT-Dienstleistungs- und – Beratungsunternehmen Capgemini. „Selbst Konzerne tun sich schwer, Schritt zu halten.“ Der Engpass liegt nicht nur im Budget – auch Fachkräfte für IT-Sicherheit sind derzeit schwer zu finden.

Capgemini betreibt weltweit sieben „Security Operation Center“ – kurz SOC. Dort laufen sämtliche Daten des Monitorings der Kunden zusammen, Spezialisten gehen Unregelmäßigkeiten sofort nach, verspricht der Dienstleister. Als Arbeitsbasis dienen Protokolle, die Firewalls oder Virenscanner senden. Eine Spezialsoftware wertet aus, bei Auffälligkeiten prüfen die Experten. „Weil wir Informationen aus vielen verschiedenen Quellen zusammenführen, können wir Unregelmäßigkeiten früh feststellen“, sagt Köhler.

Die Analysen sollen im ersten Schritt helfen, Angreifer überhaupt zu erkennen. 21 Wochen dauert es Studien zufolge im Schnitt, bis Firmen bemerken, dass sich Schadcode eingenistet hat. „Profi-Hacker sind sehr geduldig“, sagt Köhler. „Sie geben sich größte Mühe, unter dem Radar zu bleiben.“