Nicht alle erlauben den Rückfluss von Daten

Zur Maschine gehört auch eine neue Steuerungs- und Überwachungssoftware, die es Nutzern möglichst einfach machen will: Per App lässt sie sich um verschiedene Funktionen erweitern. Die Software zur Zustandsüberwachung ist an eine Predictive-Maintenance-Plattform angedockt. Das Herstellerversprechen: Kunden sparen Wartungskosten und vermeiden mit höherer Wahrscheinlichkeit ungeplante Stillstände.

„Die vorausschauende Wartung ist aktuell der mit Abstand wichtigste Smart Service“, sagt Frank Riemensperger, Deutschland-Chef der Technologieberatung Accenture. „Das ist aber längst nicht das Ende der Fahnenstange.“ Denn wenn die Hersteller per Onlineverbindung dauerhaft mit ihren Maschinen in Kontakt bleiben, lassen sich die Daten auch für andere Dienstleistungen nutzen.

Innovation: Hype Cycle for Emerging Technologies Fünf Phasen der Innovation Bei dem Hype Cycle for Emerging Technologies (von Gartner entwickelt) handelt es sich um ein Diagramm, in dem die neuesten Web-Technologien aufgereiht sind. Damit lässt sich die Entwicklung einer Innovation bis zur Realisierung im Zeitablauf verfolgen. Der Hype Cycle nennt dazu fünf Abschnitte:

Phase 1: Innovative Neulinge Technologischer Auslöser einer Innovation ist meist ein Forschungsprojekt. Sogenannte Early Adopters probieren es aus. Aktuell gilt das etwa für die Einführung von Smart Dust, zu Deutsch: intelligenter Staub. Das sind funkgesteuerte Computernetze aus winzigen Sensoren, die einen Zustand melden und zur Steuerung bereitstehen.

Phase 2: Höhepunkt der Erwartungen Berichte über Innovationen erzeugen in der Fachszene oft Enthusiasmus und treiben die Erwartungen weiter hoch. Es gibt schon erste Anwendungen, doch die Technik kämpft noch mit Kinderkrankheiten. Das ist derzeit bei den Wearables der Fall, also bei Mini-Computern, die in die Kleidung eingewebt sind oder in mobilen Geräten wie Armbanduhren oder Brillen stecken.

Phase 3: Tal der Desillusionierung Zur Enttäuschung wird eine Technologie, wenn sie nicht alle Erwartungen erfüllt. Weil sie sich etwa nicht schnell genug weiterentwickelt. Die Berichterstattung ebbt ab. Das gilt etwa für Augmented Reality, die die reale und die computergenerierte Welt verschmelzen lässt. Etwa wenn Monteure den nächsten Arbeitsschritt in ihr Sichtfeld einblenden oder Designer am dreidimensionalen Modell arbeiten.

Phase 4: Kurve der Aufklärung Realistische Einschätzungen führen zu einer positiven Wende. Man begreift die Vorteile einer neuen Technologie, die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten, aber auch die Grenzen sieht man klarer. Das gilt zum Beispiel für Gesture Control, eine Methode zum Erkennen und Steuern von Körperbewegungen durch Computer.

Phase 5: Phase der Produktivität Sie beginnt im Endstadium einer Entwicklung. Hohe Aufmerksamkeit erhält eine Technologie, wenn sie den Massen- oder einen Nischenmarkt erreicht. Dies trifft im nächsten Jahr für die Spracherkennung durch Computer zu.

Wie solche neuen Services aussehen können, zeigt Heidelberger Druckmaschinen. In der Cloud des Herstellers laufen Daten von über 10.000 Maschinen zusammen. Das Unternehmen bietet Druckereien nun an, sie auf Grundlage von Datenanalysen bei der Prozessoptimierung zu beraten. „In mehreren Projekten konnten wir den Output bereits um bis zu 40 Prozent steigern und damit kundenseitig Kosteneinsparungen in sechsstelliger Höhe über die Projektlaufzeiten erreichen“, warb Heidelberg im vergangenen Jahr.

Auch der Göppinger Pressenhersteller Schuler will die Produktion beim Kunden optimieren. Das Unternehmen setzt zunehmend auf die Simulation von Prozessen. „Schon bevor eine Anlage in Betrieb geht, wissen wir, welche Einstellungen optimal sind“, sagt Michael Werbs, Leiter des Technologiemanagements bei Schuler. Auch die Einrichtung der Anlagen erleichtert der Hersteller: Ein elektronischer Assistent führt nun Schritt für Schritt durch den Vorgang zur Ermittlung von Kollisionspunkten und stellt etwa Bewegungskurven von Stößel und Transfer vollautomatisch ein.

„Für die Einrichtung der Anlagen sind nicht mehr zwingend hochgradig spezialisierte Experten nötig“, sagt Werbs. Oft steige dank der automatischen Optimierung die Leistung, während der Energiebedarf sinke. Auch bei der Fehlersuche helfen die Daten: Meldet ein Sensor einen von der Simulation abweichenden Kraftverlauf, deutet das auf einen Mangel hin. „Statt sich auf einzelne Stichproben zu verlassen, können Kunden nun die Qualität ihrer Bauteile lückenlos überwachen“, sagt Werbs.

Der heikle Punkt: Nicht alle Kunden erlauben den Rückfluss von Daten, denn sie werden immer stärker zur Währung. Damit sind den Maschinen- und Anlagenbauern bei der Entwicklung smarter Services Grenzen gesetzt. Insbesondere Automobilhersteller seien sehr restriktiv, sagt Berater Bellersheim. „Sie befürchten, dass Maschinenbauer oder Plattformbetreiber mit Hilfe ihrer Daten und damit ihres Prozess-Know-hows auch die Fertigung von Wettbewerbern optimieren könnten.“