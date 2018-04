 Smarte Fabrik: Auf Du und Du mit der Maschine

Die Industrie setzt große Hoffnungen auf künstliche Intelligenz – doch der Einsatz der Technologie stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen.

Unternehmen haben die Kompetenzen für KI vielfach nicht im Hause und können diese auch nicht in ausreichender Form bekommen. (Foto: Getty Images)

HannoverWann muss der Techniker ausrücken? Er dauert einen Moment, bis die Antwort aus dem Lautsprecher schallt: Es sei nicht damit zu rechnen, dass die Industriewaage in den nächsten Wochen ausfalle, sagt eine Computerstimme – eine Wartung steht also nicht an. Zugleich erscheint die Antwort auf dem Bildschirm. Sicher ist sicher: In einer Fabrik kann es laut werden.

So wie Technikfans zu Hause über digitale Assistenten wie Alexa den Wetterbericht aufrufen, können Schichtführer in der Industrie bald womöglich mit ihrer Maschine reden. IBM arbeitet an einem System, das auf Geheiß ansagt, welche Aufträge die Produktionsstraße abfertigt oder ob ein Ausfall droht. Ein Prototyp ist derzeit auf der Hannover Messe zu sehen.

Künstliche Intelligenz gewinnt in der Industrie an Bedeutung. Die Erwartungen sind riesig, vom nächsten logischen Schritt im Rahmen der „digitalen Transformation“ spricht zum Beispiel Ralph Appel, Direktor des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI). Die Veränderungen für Wirtschaft und Gesellschaft seien mit der Entwicklung des Internets in den vergangenen 30 Jahren zu vergleichen, meint gar Professor Wilhelm Bauer vom Fraunhofer-Institut IAO.

Auf dem Gipfeltreffen der Industrie in Hannover wollen Aussteller die Kunden von ihrer Technologie überzeugen, allen voran IT-Konzerne wie IBM. Die Schlüsseltechnologie lässt sich allerdings nicht immer so leicht einsetzen, wie die Werbung verspricht - es fehlt oft an Fachkräften und sauberen Daten. Der Lärm in der Fabrik ist das geringste Problem. Der Begriff künstliche Intelligenz suggeriert, dass eine Art Geist in der Maschine lebt. Tatsächlich handelt es sich aber um viele Technologien: Sprach-, Gesichts- und Bilderkennung etwa oder die Analyse von Verbindungen und semantischen Zusammenhängen.

Im Hintergrund kommt meist ein Verfahren zum Einsatz, das Experten als maschinelles Lernen bezeichnen: Algorithmen erkennen in einem Wust von Bildern, Tonaufnahmen oder Maschinenprotokollen Muster und Gesetzmäßigkeiten effizienter, als es je ein Mensch könnte. Man könnte sagen: Der Geist hat eine Begabung für Statistik.

Dieses Prinzip steht hinter den großen digitalen Entwicklungsschüben, von der Sprachsteuerung bis zum automatisierten Fahren. Und es verspricht auch in der Industrie großen Nutzen. Die Ressource Daten sei vorhanden, sagte Fraunhofer-Präsident Reimund Neugebauer dem Handelsblatt: „Da steckt so viel Marktpotenzial drin, dass man das nutzen wollen wird.“ Die Fraunhofer-Gesellschaft plant daher Institute für Künstliche Intelligenz und für kognitive Robotik.

Die Unternehmensberatung Accenture prognostiziert Firmen, die die Technologie einsetzen, deutlich höhere Wachstumsraten. In der industriellen Fertigung seien etwa 4,4 Prozent statt 2,1 Prozent möglich. Andere Studien nennen andere Zahlen, zeigen aber die gleiche Tendenz.

Ein relativ einfaches Einsatzszenario ist die vorausschauende Wartung: Algorithmen können aus historischen Daten lernen, welche Vibrationen und Geräusche auf einen baldigen Maschinenschaden hindeuten, und eine Warnung ausgeben. Auch die Qualitätskontrolle funktioniert bereits zuverlässig: Bilderkennungssoftware erkennt etwa Lackschäden oder verbogene Kontakte.