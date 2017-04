Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Günstige Lösungen

Die neue IT-Welt lockt mit der Möglichkeit, Geld zu sparen, weil beim Cloud-Computing viele Verträge kurzfristig oder nutzungsbasiert abgeschlossen werden. Wenn bestimmte Kapazitäten nicht mehr gebraucht werden, fallen keine Kosten an. Ein teures eigenes Rechenzentrum wird so durch flexibel gemietete Kapazitäten teilweise ersetzt.

Ein weiterer Vorteil: Auch für Mittelständler sind aufwendige Datenanalysen preislich interessant – bei externen Plattformen kaufen sie sich auf Zeit ein. „Unternehmen können standardisierte Infrastruktur dazu nutzen, ihre Kosten zu reduzieren, neue Programme schneller einzusetzen und neue Anwendungen schneller auszurollen“, sagt Raghu Raghuram, der als Chief Operating Officer beim IT-Unternehmen VMware für Cloud Services verantwortlich ist.

Alle wichtigen Infos zur Cebit Eröffnung mit Merkel Die Cebit wird am 19. März von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den japanischen Premierminister Shinzō Abe eröffnet. Japan ist in diesem Jahr Partnerland der Messe, mehr als 100 Institutionen und Firmen aus dem Land der aufgehenden Sonne kommen. Der japanische Zentralstand ist in den Hallen 4 und 12.

Eine Woche Betrieb Die Cebit 2017 beginnt mit einem Pressetag am Sonntag, 19. März. Für reguläre Besucher ist das Gelände vom 20. bis 24. März geöffnet. Die Messe betont, sich an Fachleute fürs digitale Geschäft zu richten – Schulklassen sind nicht willkommen.

Digitalisierung als Oberthema Das Leitthema der Messe lautet erneut „d!conomy“, dieses Mal mit dem Zusatz „no limits“. Die Veranstalter wollen damit zum Ausdruck bringen, dass die Digitalisierung alle Bereiche der Wirtschaft ergreift.

Drohnen und Roboter als Hingucker Die Cebit soll eine Plattform für die Digitalisierung der Wirtschaft sein – samt großer Trends wie Cloud Computing, Big Data, IT-Sicherheit, Internet der Dinge und Künstliche Intelligenz. Besondere Hingucker sind das Drohnenfreigelände neben Halle 2 und zahlreiche Roboter, etwa am Stand des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Halle 6.

Eigene Halle für Start-ups In diesem Jahr stellen mehr 3000 Unternehmen aus 70 Ländern ihre Produkte und Neuentwicklungen vor. Darunter sind rund 400 Start-ups, für die es eine eigene Halle gibt. Die Deutsche Messe AG rechnet wie im Vorjahr mit rund 200.000 Besuchern.

Tickets und Preise Ein Dauerticket kostet an der Tageskasse 61 Euro. Tagestickets sind nur noch für Schüler und Studenten zu einem Preis von 26 Euro im Angebot. Für verschiedene Konferenzen zahlen Besucher extra – wer etwa am Format Global Conferences teilnehmen will, ist ab 660 Euro dabei. Eine Übersicht findet sich auf der Website der Cebit.

Viele Industriebetriebe tasten sich dennoch erst vorsichtig vor. Je relevanter ein IT-Prozess für das eigene Unternehmen, desto skeptischer steht man Experimenten gegenüber. Während die zentralen Produktionsprozesse also häufig erst einmal in den eigenen Rechenzentren bleiben, wandern zunächst E-Mail-Server und Marketing-Tools in die Cloud. Dieses Mit- und Nebeneinander von verschiedenen IT-Systemen wird die Realität wohl noch viele Jahre bestimmen.

Dienstleister wie Plusserver versprechen, dass in vielen Fällen selbst jahrzehntealte Programme zur Steuerung von Maschinen an eine Cloud-Umgebung angebunden werden können. „In der Regel treffen wir auf gute Schnittstellen, um alte Software in neuen Welten abbilden zu können“, sagt Kemmann.