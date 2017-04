Mehrheit der Unternehmen will Plattform für Internet der Dinge

Laut IDC planen 61 Prozent der Industrieunternehmen, in ihrem Betrieb in den kommenden zwei Jahren eine Plattform für das Internet der Dinge einzuführen. Dabei ist der Wunsch nach durchgängigen Lösungen groß: „Die Unternehmen wollen ihre Daten kontrollieren – am liebsten auf einer einzigen Plattform“, sagt Raghuram.

Gleich mehrere Initiativen haben zuletzt angekündigt, dass sie die Komplexität hybrider Umgebungen reduzieren wollen. So ist aus dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) die Plattform Virtual Fort Knox hervorgegangen. Sie soll einen sicheren Zugang zu herstellerunabhängigen Softwarelösungen bieten. Der Regelbetrieb des Marktplatzes werde in Kürze starten, so das IPA.

Zu den ersten Anbietern zählt das japanische Softwarehaus Lexer, das auf Produktionssimulationen spezialisiert ist. „Als Softwareschmiede haben wir die Sehnsucht nach einem Ökosystem wie einem App-Store“, sagt Lexer-Chef Masahiro Nakamura, „so dass wir uns auf unsere technischen Herausforderungen konzentrieren können.“

Die Nutzer aus der Industrie sollen beim Virtual Fort Knox wählen können, in welchem Maße sie auf die Cloud setzen. „Der Kunde entscheidet selbst, wo er seine Services ausführen will“, sagt Joachim Seidelmann, der das Projekt mitverantwortet. „Das kann er bis auf den Roboter oder die einzelne Anlage herunterbrechen.“ Die Daten einer Firma in der Cloud werden dabei in abgekapselten virtuellen Zellen geparkt und sollen so sicher vor dem Zugriff Dritter sein. Wer Informationen etwa für eine Simulation freigeben will, kann das jederzeit tun.

Virtual Fort Knox steht mit seinem Ansatz nicht allein da. Maschinenbauer Trumpf etwa hat vor eineinhalb Jahren die Plattform Axoom gegründet, über die aktuell acht verschiedene Programme eingekauft werden können. Siemens hat seine zentrale virtuelle Anlaufstelle für das Internet der Dinge Mindsphere getauft. Der Schweizer Konzern ABB und Microsoft haben vergangenen Oktober eine Partnerschaft angekündigt, um „eine der weltweit größten industriellen Cloud-Plattformen aufzubauen“, wie ABB-Chef Ulrich Spiesshofer verkündete.

Die noch skeptische Zielgruppe sieht sich vielen Optionen gegenüber. IDC empfiehlt, das langfristige Konzept der Anbieter genau zu betrachten, „da davon auszugehen ist, dass sich der Markt konsolidieren wird“. Nach Einschätzung von Plusserver-CTO Kemmann wird noch keine Lösung allen Anforderungen gerecht: "Die eierlegende Wollmilchsau werden Industrieunternehmen nicht finden."