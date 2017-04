Datenbrillen-Experimente in den 90er-Jahren

Experten sprechen schon lange über das Thema, bereits in den 90er-Jahren gab es Experimente mit Datenbrillen – für die Rechenleistung musste allerdings ein Rucksack voller Technik herumgetragen werden. So richtig Fahrt nimmt das Thema erst jetzt auf. „Vieles steht noch am Anfang“, sagt Forscher Bockholt. „Aber der Schritt von der Forschung in die echte Anwendung ist getan.“

Die Liste der Industrieunternehmen, die Anwendungen planen oder gestartet haben, ist lang: Salzgitter stellt gemeinsam mit der Westsächsischen Hochschule Zwickau auf der Cebit einen Augmented-Reality-Schutzhelm vor. Porsche arbeitet an einem AR-System für Werkstatt-Mitarbeiter. Thyssen-Krupp stattet seine Servicetechniker mit Datenbrillen aus, um die Zeit für die Wartung von Aufzügen zu verkürzen.

Die Top 7 der IT-Sicherheitsrisiken in 2017 Angriffsziel Internet der Dinge Risiko: Immer mehr Systeme und Geräte sind online. Zu den bevorzugten Angriffszielen im Internet of Things (IoT) gehören Maschinensteuerungen, Smart-Home-Gerätschaften, IP-Kameras wie auch die Elektronik in Autos.

Abwehr: Der Schutz im IoT ist stark verbesserungswürdig. Dazu kommt, dass viele Hersteller ihre Produkte mit installierten Backdoors (Hintertüren) zum System verkaufen wollen. Auf keinen Fall sollten die Geräte mit

Standardeinstellungen und ohne Firewall betrieben werden.

Kritische Infrastruktur gefährdet Risiko: Netzwerke und Infrastruktur-Systeme wie Energie- und Wasserversorgung werden von professionell organisierten Hackertrupps, staatlichen Cyberarmeen, Terroristen sowie Cyberkriminellen angegriffen. Das Schadprogramm Stuxnet hat gezeigt, wie Steuerungssysteme Kritischer Infrastrukturen von jedem beliebigen Ort der Welt aus manipuliert und beschädigt werden können.

Abwehr: Seit 2016 ist ein Gesetz in Kraft, das regelt, wie die Kritischen Infrastrukturen der Energieversorgung vor Cyberangriffen geschützt werden sollen. Wichtiger Aspekt bei allen Kritischen Infrastrukturen ist die Absicherung des sogenannten SCADA-Fernzugriffsprotokolls.

CEO-CFO-Fraud auf dem Vormarsch Risiko: Kriminelle sammeln Informationen über das anzugreifende Unternehmen. Dann geben sie sich gegenüber den Beschäftigten als Geschäftsführer (CEO) oder als Finanzchef (CFO) aus und veranlassen den Transfer eines größeren Geldbetrags ins Ausland, vornehmlich nach Asien und Osteuropa.

Abwehr: Die Unternehmensdaten sparsam veröffentlichen, Mitarbeiter sensibilisieren und klare Verhaltensregeln für die Finanzabteilung und Buchhaltung festlegen.

Schaden durch Ransomware Risiko: Ransomware steht für Krypto-Viren oder Verschlüsselungstrojaner, die eine Festplatte von extern verschlüsseln und dem Benutzer erst wieder Zugang gegen Zahlung eines Lösegeldes gewähren.

Abwehr: Individuell angepasste Backups und wichtige Daten in der Cloud speichern, so sind sie immer abrufbar.

Angriffe auf mobile Geräte Risiko: Sicherheitsprofis gehen davon aus, dass Angriffe auf mobile Geräte auch in diesem Jahr ein großes Problem für die Unternehmenssicherheit werden. Nutzer fangen sich Malware oft über ein infiziertes WLAN-Netz ein.

Abwehr: Ungeschütze WLANs meiden, regelmäßig Updates und Anti-Malware-Software installieren.

Hacker in der Cloud Risiko: Angriffe bewegen sich vertikal durch alle Ebenen eines Unternehmens und horizontal zwischen Unternehmen, die sich in derselben Cloud befinden. Hacker haben es auf leicht zugängliche Angriffspunkte wie Anmeldeinformationen und Authentifizierungssysteme abgesehen.

Abwehr: Vertrauenswürdigen Cloud-Anbieter auswählen und sich von dessen Sicherheitsmaßnahmen persönlich überzeugen.

Schäden durch Insider-Threats Risiko: Ob mit kriminellem Beweggrund oder unbeabsichtigt, schon jetzt gehen mehr als 50 Prozent der Abwanderung von sensiblen Daten auf interne Sicherheitslücken zurück.

Abwehr: Sicherheitsrichtlinien aufstellen, Mitarbeiter sensibilisieren und schulen, regelmäßige Passwortänderungen durchführen, kein Einloggen von Arbeitsgeräten in öffentlichen Netzen erlauben und Netzwerke mit spezieller Software rund um die Uhr überwachen. In besonders sensiblen Bereichen wie bei Banken die Administratoren durch die Aufzeichnung von Tastatur- und Mauseingaben überwachen.

Quelle: Creditreform 03 2017 Creditreform 03/2017.



„Fernwartung mit Datenbrillen ist ein Thema, das gerade für sehr viele Unternehmen interessant ist“, sagt Steffen Beilmann vom IT-Dienstleister Computacenter. Denn viele Unternehmen haben Niederlassungen auf der ganzen Welt – aber nur wenige Experten für die komplexen Maschinen. „Der Kollege, der in China ein Problem mit der Maschine hat, setzt die Datenbrille auf – und der Experte in Deutschland sieht live mit“, sagt Beilmann. „Er kann dann Anweisungen geben und Informationen ins Blickfeld des Kollegen einblenden.“