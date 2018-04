 Von Robotik bis Blockchain: Diese 7 Trends bestimmen die Hannover Messe 2018

Die intelligente Fabrik

Künstliche Intelligenz ist in der IT-Branche das Thema schlechthin – und auch in der Industrie gewinnt es an Bedeutung. In den vergangenen Jahren haben die Unternehmen ihre Produktionsstraßen und Fabriken vernetzt, nun gilt es, aus den Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen – etwa mithilfe des maschinellen Lernens. Nach einer Studie der Boston Consulting Group wollen 90 Prozent der Industriemanager in den nächsten drei Jahren künstliche Intelligenz einsetzen. Fast 70 Prozent geben allerdings auch an, dass ihren Firmen die Kompetenzen fehlen, um das schnell hinzubekommen. In diese Lücke wollen IT-Unternehmen stoßen, die auf der Hannover Messe zahlreich ausstellen.