Das Fernsehsignal erreicht den Bildschirm auf unterschiedlichen Wegen: Per Satellit, Kabel und Internet, aber auch immer noch per Antenne. 3,8 Millionen Haushalte in Deutschland empfangen DVB-T, mit leicht sinkender Tendenz. Das entspricht von einem Marktanteil von 9,7 Prozent. Hinzu kommen Computer und Tablets, die sich mit einem USB-Stick aufrüsten lassen.