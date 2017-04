Zattoo und MagineTV

Zattoo: Alternative aus der Schweiz

Komplett unabhängig vom Web-Zugang ist der Fernsehdienst von Zattoo. Und nicht bloß das: Der in der Schweiz ansässige Web-TV-Anbieter ermöglicht den Zugriff auf 74 TV-Kanäle, davon sechs in HD-Qualität in seinem Basisdienst ZattooFree komplett kostenfrei. Dafür spielt der Anbieter allerdings – wie bei vielen sogenannten Freemium-Angeboten im Internet – beim Umschalten kurze eigene Werbepausen ins Programm ein.

Außerdem fehlen im Gratisangebot bis auf wenige Ausnahmen die relevanten Privatsender.

Wer die übers Netz sehen will, muss das 9,99 Euro teure ZattooHiQ-Angebot buchen. Dafür gibt es dann rund 90 Programme, 35 davon in HD-Auflösung, die prominenten Privaten aber ebenfalls nur in SD-Qualität. Dafür glänzt der Web-TV-Dienst mit weiteren Komfortfunktionen fürs traditionelle TV-Programm, die DVB-T2 via Antenne nicht bietet. Bei zahlreichen Sendern beispielsweise lässt sich eine bereits gestartete Sendung noch einmal auf den Anfang zurücksetzen und mit Zeitversatz zuende schauen. Die Inhalte einiger Programme bleiben sogar bis zu sieben Tage nach Sendetermin noch abrufbar. Zudem fallen die Werbepause beim Umschalten weg.Und, mithilfe der Zattoo-App lassen sich die Web-TV-Programme auf nahezu beliebigen Endgeräten ansehen, auf Smart TVs, Streaming Sticks, Smartphones, Tablets, Computern, Spielekonsolen, AppleTV, etc. Ein Abo reicht, und die Programme flimmern, ausreichend schnelles Internet vorausgesetzt (ab 4 MBit/s für „Free“, ab 7 MBit/s für HiQ) über alle Kanäle.

MagineTV

Ähnlich funktioniert Internet-Fernsehen beim Zattoo-Konkurrenten MagineTV, der ebenfalls – neben der Option TV-Inhalte via PC-Browser abzurufen – auch Apps für vielfältigste Geräte im Angebot hat; vom Smartphone über Tablets, ChromeCast, AppleTV bis zur App für Fernseher auf Basis von Android TV.

MagineTV hat zwar kein Gratis-Programmpaket, liefert dafür aber bei der Basis-Version, „Basic“ genannt, im Bündel der 37-TV-Programme die Privatsender zumindest in SD-Auflösung gleich mit. Das Premium-Paket umfasst 75, davon mehr als 30 HD-Programme. Die Privaten allerdings gibt es auch bei dieser Internet-Offerte nur in geringerer Bildqualität