Roboter auf der Cebit Die Digitalisierung bietet auch Angreifern neue Möglichkeiten. (Foto: Reuters)

HannoverMit einem Zucken setzt sich der Arm in Bewegung. Erst fährt er nach oben, dann schwenkt er nach rechts – und stößt mit seiner ganzen maschinellen Wucht einen Stapel Kartons um. Wenn jemand daneben gestanden hätte, wäre ihm das schlecht bekommen.

Ein Industrieroboter außer Kontrolle: Es ist ein warnendes Beispiel, das der IT-Sicherheitsspezialist Rafael Fedler von der Firma N-Side Attack Logic vorführt. Er zeigt in einer Vorführung auf der Technologiemesse Cebit, dass er von Hannover ein Gerät in Augsburg fernsteuern kann. Große Schwierigkeiten bereitet ihm das nicht: In der Industrie komme „unglaublich viel alte Software“ zum Einsatz – und die habe häufig Sicherheitslücken.

Es ist ein Szenario, das vielen Unternehmen Sorgen bereiten dürfte. Die Digitalisierung bietet ihnen neue Möglichkeiten. Die Vernetzung von Vertrieb und Marketing, von Logistiklagern und Produktionsanlagen verspricht eine höhere Produktivität und lukrative neue Geschäftsmodelle. Doch damit bieten sie auch immer mehr Angriffsfläche. Daher spielt IT-Sicherheit auf der Messe eine zentrale Rolle.

Der Trend zur Digitalisierung ist unaufhaltbar. Eine Zahl belegt das exemplarisch: Der Technologieverband Bitkom schätzt, dass die Vernetzung von Produktionsanlagen in sechs Branchen, darunter Autohersteller oder chemische Industrie, in Deutschland bis zum Jahr 2025 zu Produktivitätssteigerungen in Höhe von bis zu 78,5 Milliarden Euro führen. Was vernetzt werden kann, das wird auch vernetzt.

Das sind die Trends der Cebit Digitalisierung konkret Bagger, die ohne menschliches Zutun gefährliche Stoffe bergen. Drohnen, die aus der Luft einen Schlot inspizieren. Und Sportschuhe, die für den Fuß des Läufers individuell gefertigt werden: Mit derartigen Szenarien will die Deutsche Messe die Besucher auf die Cebit (20.bis 24. März) in Hannover locken. Ziel sei es, „die digitale Transformation so konkret erlebbar wie möglich zu machen“, sagt Cheforganisator Oliver Frese. Abstrakte Themen wie Cloud-Computing oder das Internet der Dinge werden anfassbar. Zumindest für Geschäftsleute: Auf die konzentriert sich die Deutsche Messe AG als Ausrichter.

Abbild und Helfer Drohnen und Roboter für den kommerziellen Einsatz sind ein Schwerpunkt der Technikmesse - ob als Unterstützung für Inspektionsarbeiten oder Zuarbeiter am Fließband. Das ist auch dem Partnerland Japan zu verdanken, wo humanoide Helfer bereits im Alltag der Menschen zum Einsatz kommen. Wie weit das eines Tages reichen könnte, wird Hiroshi Ishiguro in seinem Vortrag skizzieren: Der Popstar der japanischen Roboterforschung hat seinen eigenen Doppelgänger erschaffen.

Intelligente Hilfe Kann der Mensch eines Tages sein Gehirn an einen Computer anschließen und Gedanken und Erinnerungen in der Cloud ablegen? Ray Kurzweil, Chefentwickler von Google, stellt in einem Vortrag diese Vision vor. Unabhängig von solchen Ausblicken geht es auf der Cebit darum, wie künstliche Intelligenz schon heute Firmen helfen kann. Ein System von SAP sortiert etwa Kundenanfragen automatisch vor und macht Vorschläge für Antworten. Konkurrent Salesforce will Vertriebsmitarbeiter mit künstlicher Intelligenz unterstützen. Auf der Messe dürften viele solcher Szenarien zu sehen sein.

Schutz vor Hackern Whistleblower Edward Snowden meldet sich per Videoschalte. Und der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, steht auf der Bühne: Das Thema IT-Sicherheit spielt auf der Cebit traditionell eine wichtige Rolle. Je stärker die Vernetzung zunimmt, desto wichtiger wird der Schutz. Zunehmend in der Diskussion: Wie lassen sich neben Smartphones und Clouddiensten auch vernetzte Autos oder Roboter schützen?

Smarte Umgebung Die Vernetzung der Welt erreicht selbst die Toiletten. Auf der Cebit stellt das Fraunhofer-Institut IIS gemeinsam mit dem Unternehmen CWS-Boco einen Seifenspender vor, in dem Sensoren automatisch den Füllstand an das Reinigungspersonal melden. Ob sich diese Lösung am Markt durchsetzt, ist offen. Doch sie zeigt: Das Internet der Dinge wird für immer mehr geschäftliche Zwecke genutzt. Die Boston Consulting Group (BCG) schätzt, dass der Markt bis 2020 um jährlich 20 Prozent auf 250 Milliarden Euro wachsen wird.

Brille für mehr Einblick Datenbrillen für Virtual und Augmented Reality kommen in immer mehr Laboren und Fabriken zum Einsatz. Die Cebit widmet dem Trend eine halbe Halle. Zu sehen sind etwa Werkzeuge für die Prototyp-Entwicklung oder die Simulation von Herzoperationen.

Damit wachsen aber auch die Sicherheitsrisiken. Das gilt nicht nur für Büronetzwerke und vernetzte Produktionssysteme. Auch Überwachungskameras, Babyfone oder Rauchmelder werden immer häufiger mit dem Internet verbunden. Wie schlecht diese Geräte häufig abgesichert sind, zeigt der IT-Sicherheitsspezialist Sophos an seinem Stand: Mit dem Modell eines vernetzten Hauses demonstriert er, wie viele Zugriffsversuche von außen es gibt. Die meisten Vorfälle geschehen unbemerkt von den Nutzern.

Auf die wachsende Bedrohung reagieren die Anbieter von IT-Sicherheitslösungen. Sie zeigen auf der Messe Software zur Überwachung von Netzwerken, Systeme zur sicheren Verwaltung von Geräten, Firewalls zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Und sie positionieren sich als Berater, die Konzepte für den Schutz entwickeln und Notfallpläne aufstellen.