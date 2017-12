 CEOs 2017 auf Twitter: Elon Musk schlägt sie alle

Elon Musk twittert am erfolgreichsten Betrachtet man die Zahl der Interaktionen, ist Elon Musk im Vergleich zu 94 anderen Chefs großer Unternehmen auf Twitter 2017 am erfolgreichsten gewesen. Das ergab eine Handelsblatt-Analyse mithilfe des Tools Crowdtangle. (Foto: AP)

DüsseldorfSein erfolgreichster Tweet des Jahres ist vom 1. Juni 2017. Und doch hat er auch zum Jahreswechsel kein bisschen an Aktualität und Bedeutung verloren. Elon Musk twitterte im Sommer diesen Jahres über US-Präsident Donald Trumps Ankündigung, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszutreten. Seine Reaktion: Er werde sich aus dem Beraterstab Trumps zurückziehen.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1. Juni 2017

Der Tesla-Chef kann durchaus als erfolgreichster CEO des Jahres auf Twitter bezeichnet werden. Mithilfe des Tools Crowdtangle lassen sich die Aktivitäten von Accounts auf Twitter in verschiedener Hinsicht vergleichen. Die wichtigste Währung in den sozialen Netzwerken sind Interaktionen: Wenn Nutzer einen Tweet mit „gefällt mir“ markieren, ihn kommentieren oder teilen, sorgen sie dafür, dass mehr Menschen davon erfahren. Der Algorithmus spült ihn dann wiederum in die Timeline anderer Abonnenten. Außerdem ist die Zahl der Interaktionen ein wichtiger Indikator dafür, wofür sich die Menschen auf Twitter interessieren.

Das vom Handelsblatt erstellte Ranking von 95 Chefs großer Unternehmen, die auf Twitter vertreten sind, führt Tesla-Chef Elon Musk mit deutlichem Abstand an. Zum einen kommt er insgesamt auf die meisten Interaktionen, zum anderen stammen auch die vier Tweets mit den meisten Interaktionen von ihm. Sein erfolgreichster Tweet zum Klimawandel ist mindestens 231.249 Mal retweetet und 541.508 Mal mit „gefällt mir“ markiert worden. Etwa 29.000 Personen kommentierten ihn. Auch Tim Cook von Apple hatte damals vergeblich versucht, Trump umzustimmen. „Paris zu verlassen ist weder für Amerika noch für die Welt gut“, twitterte Musk am 1. Juni 2017. Er unterstrich zudem: „Der Klimawandel ist real.“ Eine Meinung, an der Trump auch im Dezember 2017 noch zu zweifeln scheint. „Im Osten wird es den kältesten Silvesterabend seit Beginn der Wetteraufzeichnungen geben. Vielleicht sollten wir ein kleines bisschen von der guten alten Klimaerwärmung nutzen, wegen der wir – nicht andere Länder – Billionen von Dollar zum Schutz gezahlt haben“, twitterte er kurz vor Jahreswechsel.



In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. Dezember 2017

Journalist Simon Hedlin antwortete daraufhin, dies sei Trumps lächerlichster Tweet 2017.



This may be the dumbest thing that you have tweeted in 2017. And that is saying something. — Simon Hedlin (@simonhedlin) 29. Dezember 2017

Auch der Tweet mit der zweitbesten Performance des Jahres handelt von Trump und dem Klimawandel. Der damalige General-Electric-Chef Jeff Immelt twitterte, ebenfalls am 1. Juni: „Ich bin enttäuscht von der Entscheidung.“

Disappointed with today’s decision on the Paris Agreement. Climate change is real. Industry must now lead and not depend on government. — Jeff Immelt (@JeffImmelt) 1. Juni 2017

Bei der Auswertung der besten Performance eines Tweets wird dieser in Verhältnis zum Erfolg der anderen Tweets eines Accounts gesetzt. Die erfolgreichste Performance erreichte Airbnb-Chef Brian Chesky mit diesem Tweet: „Airbnb wird kostenlose Unterkünfte für Flüchtlinge und jeden, dem nicht erlaubt ist, in den USA zu bleiben, zur Verfügung stellen.“



Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing — Brian Chesky (@bchesky) 29. Januar 2017

14.099.555 ist die beeindruckende Zahl der Interaktionen, die Elon Musk 2017 erzeugen konnte. Dagegen wirkt Bill Gates, der an zweiter Stelle innerhalb der CEOs in der Handelsblatt-Liste steht, weit abgeschlagen: Er erreicht gerade einmal 2.698.634. Der Unterschied zu den CEOs, die Gates im Ranking folgen, fällt weitaus geringer aus: Mark Cuban verzeichnet etwa 2.490.000 Interaktionen, Tim Cook 2.120.000, Richard Branson 2.052.000.

T-Mobile-US-Chef John Legere erreicht nur Platz sechs. Dabei twittert er am meisten. Rund elf Mal am Tag teilt er auf Twitter etwas mit.

Die meisten Follower hat Bill Gates. Es sind rund 42.617.030. Elon Musk hat dagegen nur 17.187.024.

Bill Gates Erfolgsrezept: Er appelliert an Emotionen. Am meisten Interaktionen erreichte er mit einem Tweet mit der Information, dass immer weniger Kinder jung sterben.



This is the most beautiful chart in the world: https://t.co/4R24thLJCS pic.twitter.com/LT5BSnzAri — Bill Gates (@BillGates) 16. Februar 2017

Am zweiterfolgreichsten war sein Tweet zum Vatertag: „Danke, dass du mich zu dem Mann gemacht hast, der ich heute bin.“