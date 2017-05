Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Künstliche Intelligenz für den Video-Schnitt

Ein weiterer wichtiger Neuzugang wird die Musiksoftware Spotify sein. Unternehmenskunden werden zudem die App SAP Digital Boardroom zu schätzen wissen. Es werde derzeit ein großes Interesse an Windows 10 S in Unternehmen festgestellt, so Windows-Chef Terry Myerson. Die deutlich höhere Sicherheit des Shop-Systems sei attraktiv, weil sie Wartungs- und Sicherheitsaufwand senke. Die „alte“ Software-Welt von Windows stellt durch ihre Offenheit und teilweise antiquierte Programmiertechnik ein großes Risiko dar, weil sie praktisch nicht zu kontrollieren ist.

Welche Möglichkeiten UWP-Apps (Universal Windows Platform) bieten, zeigte anschaulich die neue Foto- und Videosoftware Story Remix, eine umfassende Erneuerung des früheren Windows Movie Maker. Fotos oder Videos aus allen möglichen Quellen, auch von iPhones oder Android-Geräten, lassen sich kombinieren und mit 3D-Versatzstücken oder anderen Objekten anreichern. Eine künstliche Intelligenz schneidet auf Wunsch komplette Videos nach Vorgaben des Anwenders zusammen. Bei der Vorführung funktionierte das jedenfalls erstaunlich gut.

Ein großer Teil des kommenden Updates wird sich also mit der Verbindung von Windows mit den führenden mobilen Betriebssystemen beschäftigen – nach dem Motto: Erst mit Windows werden sie perfekt. Voraussetzung ist allerdings, den „Microsoft Graph“ und Microsofts digitalen Assistenten Cortana zu akzeptieren und zu installieren. Nur dann sind alle plattformübergreifenden Angebote nutzbar und alle Dateien über Geräte hinweg teilbar. Zudem lernt Cortana nur so die Vorlieben der Nutzer, etwa um besser einschätzen zu können, wie Filme geschnitten oder mit welcher Musik Fotos unterlegt werden sollen.

Die bereits im aktuellen Update enthaltene Unterstützung von Mixed Reality (digital angereicherte Echtbilder) für Entwickler wird für die Anwender geöffnet und begleitend werden neue Datenbrillen für virtuelle Realität (keine Real-World-Bilder, sondern komplett digital) von Firmen wie Acer und HP zum Weihnachtsgeschäft erwartet, die voraussichtlich um 400 Dollar kosten werden.

Das genaue Datum für das Update steht noch nicht fest. Es wird wieder kostenfrei für Windows 10-Nutzer und online verfügbar sein.