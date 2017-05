Keine Angriffsfläche bieten

Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein: Wer ins Internet geht, braucht ein Anti-Virus-Programm. Diese Aufpasser finden zwar längst nicht jeden Eindringling – gerade wenn er neu ist, können sie Schwierigkeiten bei der Erkennung bekommen. Doch die Hersteller rüsten n der Regel zügig nach. Zudem gibt es Programme, die unbekannte Schädlinge anhand ihres Verhaltens erkennen können. Auch eine Firewall sollte Standard sein, etwa die, die in Windows enthalten ist. Diese Software kontrolliert den Datenverkehr und verhindert im besten Fall, dass die Ransomware Kontakt mit der Kontrollinfrastruktur aufnimmt.

Zur Prävention zählt, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Das BSI rät beispielsweise, die Ausführung von Programmen wie Flash und Java im Internet-Browser einzuschränken – diese ermöglichen zwar multimediale Elemente, können aber auch schädlichen Programmcode ausführen. Sinnvoll ist es, Inhalte nicht automatisch wiederzugeben, sondern erst mit einem Klick zu aktivieren.

Auch Word-Dokumente oder Excel-Tabelle können Ransomware enthalten, und zwar in Visual-Basic-Skripten – einige Hacker verschicken E-Mails mit derart verseuchten Anhängen. So sind Fälle bekannt, in denen Kriminelle sich mit fiktiven Lebensläufen gezielt an die Personalabteilungen von Unternehmen wandten, die Ransomware enthielten. Wer diese Miniprogramme deaktiviert, verhindert eine versehentliche Infektion.

Daten sichern

Hundertprozentige Sicherheit gibt es allerdings nicht. Um sich für den Fall der Fälle zu rüsten, sollten Nutzer daher unbedingt regelmäßig Sicherheitskopien erstellen – und zwar am besten doppelt, wie das Projekt No more ransom empfiehlt, an dem die europäische Polizeibehörde Europol beteiligt ist. Sinnvoll ist eine Datensicherung ohnehin: Eine Festplatte kann auch ohne schädliche Software kaputt gehen.

Zum einen sollte man die eigenen Fotos, E-Mails und Dokumente auf einer externen Festplatte sichern. Diese anschließend aber wieder vom PC trennen – einige Ransomware-Varianten befallen auch angeschlossene Geräte und verschlüsseln auch diese. Zum anderen bieten Cloud-Dienste eine ausfallsichere Möglichkeit, die Daten zu sichern. Seriöse Anbieter speichern diese redundant.

Nicht naiv sein

„Anti-Virus-Lösung, Firewall, aktuelle Software und regelmäßige Backups – das reicht, um einen sehr großen Teil der Standardangriffe abzuwehren“, sagt Kissmann. Die Hacker griffen häufig die am schlechtesten geschützten Nutzer an, und solche seien fast immer zu finden.

Neben aller Technik ist aber wichtig, den Verstand einzuschalten. Viele Nutzer sind unvorsichtig und öffnen beispielsweise E-Mails von zweifelhaften Absendern. „Vertrauen Sie nicht blind den Meldungen, den Nachrichten, klicken Sie nicht unbedarft auf noch so verlockende Angebote“, mahnen die Experten vom BSI.