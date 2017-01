Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Danke, Erde, für das großartige Abenteuer“

Raumsonde Juno Die Sonde, die den Planeten Jupiter erkunden soll, hat schon mehr als 500.000 Fans auf Twitter eingesammelt. (Foto: dpa)

Für die Nasa ist der Social-Media-Erfolg aus mehreren Gründen wichtig: Die Raumfahrtbehörde soll, so ist es ihr seit der Gründung vorgeschrieben, nicht nur forschen, sondern den Menschen auch verständlich erklären, was sie da so macht. Ein beliebtes Twitter-Profil könne Menschen für die Raumfahrt begeistern und Steuerausgaben rechtfertigen, sagt Greenberg. Außerdem sei es natürlich gut für das zuvor durch einige Pannen und Unfälle recht angekratzte Image der Nasa.

Curiosity wird als Paradebeispiel gefeiert, war aber nicht der erste in Ich-Form twitternde Forschungsroboter – und ist inzwischen ohnehin in Gesellschaft. Die Juno-Sonde der Nasa, derzeit unterwegs am Jupiter, hat beispielsweise bereits mehr als 500.000 Fans auf Twitter eingesammelt.

Auch die Europäische Raumfahrtagentur Esa mischt mit. Sowohl die Raumsonde Rosetta als auch ihr Landemodul Philae, die inzwischen beide auf dem Kometen Tschurjumow-Gerassimenko liegen, berichteten Hunderttausenden Twitter-Fans in Ich-Form von ihren Abenteuern.

Ende September meldete sich Rosetta noch einmal kurz vor ihrem Aufprall auf dem Kometen: „Weil ich nachher sehr beschäftigt sein werde, wollte ich die Chance nicht verpassen, mich noch einmal zu verabschieden und für all die Tweets zu bedanken. Danke, Erde, dass du mit mir dieses großartige Abenteuer geteilt hast.“