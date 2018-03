 Sicherer Netzwerk-Fernzugang ohne spezielle Software: Web-basierte VPN-Lösung

Der Zugang zu Firmennetzen über VPN ist ein sicheres und kostengünstiges Verfahren. Dank Spezieller Geräte ist das auch ohne zusätzliche Software möglich.

Sicherer Zugang zum Firmennetz mittels VPN

hiz DÜSSELDORF. Netzwerke sind mittlerweile integraler Bestandteil von Arbeitsabläufen. Aus diesem Grund ist der Zugang zu Firmennetzen auch für Außendienstler oder Zweigstellenbüros zunehmend interessant. Die Öffnung des Netzes für das Internet ist aber undenkbar, da sich sofort Viren und Hacker der Firmendaten bemächtigen würden. Die Lösung hierfür ist ein so genanntes Virtual Private Network (VPN).

Hierfür stellt Symantec jetzt die Clientless VPN Gateway 4400 Serie vor. Mittels dieser Geräte können externe Rechner oder Büros in das Firmennetz integriert werden, ohne dass eine spezielle Software installiert werden muss.

Die zunehmende Verbreitung schneller DSL-Anschlüsse hat in vielen IT-Abteilungen Überlegungen ausgelöst, diese kostengünstigen Verbindungen in den eigenen Workflow zu integrieren. Dadurch können oft die Kosten, die für Standleitungen oder Wählverbindungen anfallen, gesenkt werden. Da die Architektur des Internet bekanntermaßen nicht für sicheren Datentransfer konzipiert ist, greifen die Ingenieure zu technischen Tricks, um die öffentlichen Leitungen für sensible Daten nutzen zu können.

Die Anforderungen an solche virtuellen privaten Netze sind hoch. Zum einen müssen die Daten durch den Einsatz von Verschlüsselungstechniken geschützt werden. Zum anderen ist die Verbindung für den Anwender transparent. Basis für die Sicherheit von VPN-Verbindungen ist die Verschlüsselung der Datenpakete, in der Netzkommunikation IP-Pakete genannt. Die Symantec Geräte verschlüsseln den kompletten Netzwerkverkehr mit bis zu 256 Bit.

Für VPN-Verbindungen werden üblicherweise bei jedem Teilnehmer Geräte installiert, die auf der einen Seite, zum Beispiel über DSL, mit dem Internet verbunden werden. Auf der anderen Seite wir der Rechner oder ein lokales Netzwerk angeschlossen. Die Symantec Clientless VPN Gateways ermöglichen einen sicheren Fernzugang bei moderaten Kosten. Die Basisvariante der Lösung beinhaltet Features wie die Unterstützung nativer Web-Applikationen, grundlegende Management- und Kontrollfunktionen und die Möglichkeit, tragbare Endgeräte anzusprechen.