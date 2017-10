DüsseldorfEs ist eine trügerische Sicherheit: Wer über ein geschütztes WLAN-Netzwerk ins Internet geht, bekommt ein Schloss oder einen Schlüssel angezeigt. Die E-Mails, der Suchverlauf oder der Warenkorb beim Online-Händler, so suggeriert das Symbol, bleiben geheim. Doch allzu sicher sollten sich Privatnutzer und Unternehmen derzeit nicht fühlen. Belgische IT-Sicherheitsforscher haben mehrere gefährliche Lücken im weitverbreiteten Verschlüsselungsstandard WPA2 entdeckt.

Angreifer, die sich in Reichweite des WLAN-Netzwerks befinden, könnten darüber theoretisch Informationen abgreifen, wie die Experten in einem Blogeintrag warnen. Zudem sei es möglich, Nutzern schädlichen Programmcode unterzuschieben, etwa einen Verschlüsselungstrojaner. Davon ist ein Großteil der Internetnutzer betroffen. „Jedes Gerät, das WLAN nutzt, ist wahrscheinlich verwundbar“, schreibt der Forscher Mathy Vanhoef.

Auch Millionen von Routern, Smartphones und PCs in Deutschland haben damit gravierende Sicherheitslücken – die Forscher fassen diese unter dem griffigen Namen „Krack“ zusammen, eine Abkürzung für „Key Reinstallation Attacks“. Nutzer und Unternehmen müssen aber nicht in Panik verfallen, wenn sie ein paar Sicherheitsregeln beherzigen.

Wie die Hacker zum Ziel kommen Eine einzige Schwachstelle reicht Wenn kriminelle Angreifer in ein Computersystem eindringen wollen, haben sie einen Vorteil: Sie müssen womöglich nur eine einzige Schwachstelle finden, um einen Rechner zu kompromittieren. Einige ausgewählte Angriffsmethoden.

Verspätetes Update Es gibt praktisch keine fehlerlose Software – wenn Sicherheitslücken entdeckt werden, sollte sie der Hersteller mit einem Update schließen. Viele Firmen lassen sich jedoch Zeit, diese zu installieren und öffnen Angreifern somit Tür und Tor.

Angriff auf die Neugier Der Mensch ist neugierig - das machen sich kriminelle Hacker zunutze: Sie verfassen fingierte E-Mails, die wichtige Dokumente oder ein lustiges Video versprechen, aber nebenbei die Zugangsdaten eines Mitarbeiters stehlen. Phishing wird diese Methode genannt.

Gutgläubigkeit als Einfallstor „Hier ist die IT-Abteilung. Wir brauchen mal Ihr Passwort“: Nicht selten gelangen Angreifer mit einem dreisten Anruf an die Zugangsdaten eines Mitarbeiters. Wer gutgläubig ist, fällt auf diese Masche rein – obwohl die IT-Fachleute aus dem eigenen Haus nie so eine Frage stellen würden.

Ein Passwort, das nicht sicher ist Ob Router oder Drucker: Viele Geräte werden mit einem Standardpasswort ausgeliefert. Wenn die IT-Abteilung es nicht verändert, haben Angreifer leichtes Spiel. „Die Handbücher mit dem Passwort stehen oft im Internet“, sagt Joachim Müller, Chef für IT-Sicherheit beim Dienstleister Ceyoniq Consulting.

Ein schwaches Glied Angreifer suchen das schwächste Glied in der Kette, häufig alte Systeme. Zudem kennen professionelle Angreifer – neben Kriminellen auch Geheimdienste – oft Sicherheitslücken, die den Herstellern der Software noch nicht bekannt sind. Gegen solche Zero-Day-Exploits kann man sich kaum schützen.

Die Forscher entdeckten Schwachstellen im Standard WPA2. Es handelt sich um ein Verfahren zur Verschlüsselung von WLAN-Netzwerken, das bislang – im Gegensatz zu älteren Standards wie WPA und WEP – als relativ sicher gegolten hat. Es soll zum einen gewährleisten, dass nur berechtigte Nutzer den Internetzugang verwenden, zum anderen, dass der Datenverkehr vertraulich bleibt.

Bislang sind keine Fälle bekannt, in denen Angreifer die Schwachstelle ausgenutzt hätten. Das zumindest berichtet die Wi-Fi Alliance, ein Industriekonsortium, das sich um die Entwicklung des WLAN-Standards kümmert. Sicherheitsforscher haben auch noch keine schädliche Software entdeckt, die auf Krack abzielt. Dennoch raten die Experten vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur Vorsicht – das gilt sowohl für Privatnutzer als auch für Unternehmen.

Kabel statt Funk

Kriminelle können sich nicht aus der Ferne Zugriff auf den Router oder das Smartphone verschaffen, anders als beispielweise bei einer Sicherheitslücke wie Heartbleed, die ebenfalls einen Verschlüsselungsstandard betraf. Das heißt: Wollen sie Daten stehlen, müssen sie zumindest in Funkreichweite sein. Doch das Signal durchdringt auch Hauswände, wie sich in Großstädten auf jeder Straße anhand der verfügbaren Netzwerke sehen lässt.

Das BSI empfiehlt daher bis auf weiteres, keine sensiblen Informationen über WLAN-Netzwerke zu übertragen. Online-Banking ist demnach also tabu. „Nutzen Sie Ihr WLAN-Netzwerk so, als würden Sie sich in ein öffentliches WLAN-Netz einwählen, etwa in Ihrem Lieblings-Café oder am Bahnhof“, erklärte BSI-Präsident Arne Schönbohm. Ohne zusätzlichen Schutz verzichte man besser darauf, sensible Daten zu versenden.

Es gibt allerdings Alternativen. Wer mit einem Notebook online geht, kann es per Kabel an den Router anschließen. Auf dem Smartphone bietet die klassische Mobilfunkverbindung Sicherheit. Zudem verschlüsseln VPN-Dienste die gesamte Kommunikation schon auf dem Gerät und gewährleisten damit Vertraulichkeit.