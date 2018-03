Smartphone-Betriebssystem So holen Sie mehr aus Android heraus

Seite 2 von 2: Welche App verzehrt den meisten Strom?

Multitasking am Smartphone? Das geht. Ab der Android-Version 7 können zwei Fenster gleichzeitig geöffnet werden. Richtig lohnenswert ist das aber nur bei größeren Displays. (Foto: dpa) Splitscreen bei Android

Screenshot erstellen

Android bietet dazu eine einfache Möglichkeit, die sich aber je nach Hersteller unterscheidet. Standard ist es, den Power-Button und die Leiser-Taste gleichzeitig kurz gedrückt zu halten. Manchmal sind es auch Power- und Home-Button, die gleichzeitig gedrückt werden müssen.

Bei neueren Samsung-Modellen wird ein Screenshot aufgenommen, wenn per Geste mit der Handkante über den Bildschirm gestrichen wird. Manche Hersteller bieten einen eigenen Schalter in der Menüleiste an.

Taschenlampe bringt Licht ins Dunkel

Findige Programmierer kamen schon früh auf die Idee, dass sich der Blitz einer Smartphone-Kamera auch als Ersatz für eine Taschenlampe nutzen lässt. Daher gibt es etliche Apps mit dieser Funktion bei Google Play.

Diese Apps sind aber längst überflüssig geworden, denn die Taschenlampe lässt sich längst auch so nutzen. Einfach die Android-Leiste am oberen Bildschirmrand nach unten ziehen. In den angezeigten Funktionen befindet sich auch der Schalter für die Taschenlampe.

Verbrauch überprüfen

Das Datenvolumen ist wieder sehr früh verbraucht? Und auch der Akku macht zu schnell schlapp? Android verrät, an welchen Apps das liegt. In den Einstellungen findet sich der Punkt „Datennutzung”. Dort steht, wie viel in letzter Zeit verbraucht wurde.

Der Zeitraum der Überwachung lässt sich frei wählen. Zudem sind die Apps aufgelistet, die am fleißigsten Funken. Ähnlich sind es beim Punkt „Akku” aus. Hier wird der Akkuverbrauch aufgelistet und welche Apps den meisten Strom verzehren.