Sicherheitslücke bei Microsoft ausgenutzt

Schönbohm verglich den Angriff mit einer Flutwelle, deren Pegelstände noch weiter steigen. Neben der Deutschen Bahn seien auch zahlreiche andere Unternehmen in Deutschland attackiert worden. „Wir sind - Stand Samstag – auf Platz 13 der betroffenen Länder.“

Von den 5400 deutschen Bahnhöfen sei nur „ein Bruchteil“ betroffen gewesen, bilanzierte ein Bahnsprecher am Montag. Allerdings würde die Anzeigetafeln noch mehrere Tage gestört bleiben. Fahrkarten-Automaten seien dagegen bis auf Einzelfälle wieder einsatzbereit.

In einem der größten Werke des Autoherstellers Renault, der Fabrik im nordfranzösischen Douai, stand die Produktion am Montag noch still. Informatiker sollten verhindern, dass sich das Virus von möglicherweise infizierten Rechnern aus weiter verbreite, sagte eine Sprecherin. 3500 Mitarbeiter blieben am Montag zu Hause.

Bei der Attacke am Freitag nutzte die Software eine Sicherheitslücke im Microsoft-Betriebssystem Windows aus, über die sie automatisch neue Computer anstecken konnte. Diese Schwachstelle hatte sich einst der US-Geheimdienst NSA für seine Überwachung aufgehoben, dann hatten unbekannte Hacker sie aber publik gemacht.

Der Software-Konzernriese gab den Regierungen eine Mitschuld. Der Angriff sei ein weiteres Beispiel, warum das Lagern von Schadprogrammen durch Regierungen ein Problem sei, schrieb Microsoft-Präsident Brad Smith in einem Blog-Eintrag am Sonntag. Der Angriff solle ein Weckruf sein. Ein vergleichbares Szenario mit konventionellen Waffen wäre, wenn dem US-Militär einige seiner „Tomahawk“-Marschflugkörper gestohlen würden.