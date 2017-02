Was aus Napster, Second Life und Co wurde : Dinosaurier des Internets

Sie waren die Überflieger im Netz oder als Standardprogramm auf jedem Rechner installiert - mittlerweile sind sie bedeutungslos oder komplett verschwunden: Erinnern Sie sich noch an diese Dinos des frühen Internets?



Teilen

Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?