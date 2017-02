Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Impfen oder besser doch nicht?

Also ist Vorsicht angesagt: Wer Symptome zeigt – Fieber, Muskel- und oder Kopfschmerzen oder auch einen trockener Reizhusten, sollte einen Arzt aufsuchen, rät RKI-Präsident Wieler. Vor allem, wenn er zu einer Risikogruppe gehört, sollte ein Arzt kontaktiert – und im Fall der Grippe das Bett gehütet werden. Denn Grippeviren sind ansteckend – und das macht sie so gefährlich.

Übertragen werden die Viren per Tröpfcheninfektion, also beim Niesen oder Husten. Auch durch verunreinigte Gegenstände wie Türklingen, Handgriffe in Bussen und Bahnen oder Treppengeländer können die Viren weitergeleitet werden. Nur wer geimpft ist, verbreitet die Viren nicht weiter.

Eine Schutzimpfung braucht zwei Wochen, bis sie wirkt - und eine hundertprozentige Sicherheit kann auch sie nicht bieten. Weil das Virus mutiert, sich also immer wieder verändert, kann es sein, dass man trotz Impfung erkrankt. Eine Grippeschutzimpfung könne trotzdem noch sinnvoll sein, sagte RIK-Präsident Weiler. Denn noch hat die Grippe Saison.