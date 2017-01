Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Inflationär eingesetzt

Internisten bestätigen, dass Magensäureblocker inflationär eingesetzt werden, warnen aber davor, die Risiken zu dramatisieren. Säureblocker würden „zu viel, zu schnell und zu oft“ verordnet, sagt der Kieler Gastroenterologe Ulrich Fölsch, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM).

Er sagt aber auch: „Die Nebenwirkungen sind gering, kaum überzeugend zu beweisen und treten erst nach jahrelangem Gebrauch auf“. PPIs gehörten zu „den sichersten Medikamenten, die wir haben. Das ist auch der Grund dafür, weshalb sie so häufig verordnet werden“.

In einem Übersichtsartikel im „Ärzteblatt“ wurde 2016 versucht, Nutzen und Risiken abzuwägen. Wichtig und richtig seien PPIs zum Beispiel bei Refluxkrankheit und Entzündungen im Magen, schreibt Joachim Mössner, Klinikdirektor am Universitätsklinikum Leipzig. Sein Fazit: „PPI gehören zu den wirksamsten Medikamenten in der Therapie säureassoziierter Erkrankungen. Wegen möglicher Nebenwirkungen und aus Kostengründen sollte sich der Einsatz auf gesicherte Indikationen beschränken.“

Nicht sinnvoll sind PPIs nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie um Beispiel bei Reizmagen und „ernährungsbedingten Magenbeschwerden“ wie Aufstoßen, Völlegefühl oder Übelkeit. Hier könnte schon eine Umstellung der Ernährung die Beschwerden lindern.