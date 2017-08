Die Nadel im Heuhaufen

Allmählich entspannte sich die Situation. Im September seien die ersten Patienten aus dem Krankenhaus entlassen worden, erzählt Slenczka weiter. „Man stellte fest, dass keine bleibenden Schäden zu vermuten waren und es vor allem keine weitere Ausbreitung gab.“ Also sei die Suche nach dem Erreger in Marburg wieder aufgenommen worden.

„Es war keine leichte Aufgabe. Es war die Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, sagt der 82-Jährige. Zudem sei es ein „ziemlicher Ritt über den Bodensee“ gewesen. „Denn wir wussten nicht sicher, ob der Erreger durch unsere Methode inaktiviert wird.“ Er habe keine panische Angst gehabt, allerdings Angst genug, um sich zu schützen.

Die Methode, die zum Erfolg führte, war die Immunfluoreszenz. Dabei werden Antikörper mit einem Farbstoff markiert und mit UV-Licht zum Leuchten gebracht. Diese können sich an Erreger heften.

„Das war damals noch eine sehr komplizierte Technik“, erzählt Slenczka. „Am 20. Oktober habe ich zum ersten Mal etwas unter UV-Licht im Mikroskop gesehen, von dem ich überzeugt war, dass es der Erreger sein muss. Es ist ein tolles Gefühl, etwas zu sehen, von dem man weiß, dass es noch nie zuvor jemand gesehen hat.“

Der Feind war damit nicht nur identifiziert. Der Ausbruch in Marburg und die Suche nach dem Erreger prägten auch maßgeblich die weitere virologische Forschung in Marburg. Mittlerweile ausgestattet mit einem modernen Hochsicherheitslabor, wird hier nicht nur an Marburg-Viren geforscht, sondern auch an Lassa- oder Ebola-Viren. Marburger Wissenschaftler waren auch während der Ebola-Epidemie 2014 in Westafrika im Einsatz und sind an der Entwicklung eines Impfstoffes beteiligt.

„Die Geschichte des Marburg-Virus ist nicht nur eine Geschichte der hochpathogenen Infektionen“, betont Becker. „Es sagt auch sehr viel über unsere Umwelt und Gesellschaft aus.“ Etwa, dass wir auch heute noch sehr verletzlich solchen Infektionen gegenüber seien. Das habe der Ebola-Ausbruch 2014 gezeigt.

„Und wenn dann solch ein Ausbruch da ist, ist das nicht nur ein Gesundheitsproblem. Dann wird es auch zu einem politischen Problem, weil ganze Regionen plötzlich instabil werden.“