Noch präzisere Technik

Merck hat Zugang zu der Technologie durch die Übernahme von Sigma-Aldrich erhalten, die sich wiederum 2014 eine Lizenz vom Broad Institute in den USA gesichert hatten. Ende letzten Jahres vereinbarte der Konzern zudem eine Kooperation mit der Hamburger Evotec für die Nutzung solcher Produkte.

Evotec agiert als Forschungspartner für etliche Pharmafirmen und stellt dabei Service und Technologien für die Wirkstoffsuche zur Verfügung. Das Hamburger Unternehmen hatte letztes Jahr ebenfalls eine Lizenzvereinbarung mit dem Broad Insitute abgeschlossen.

Der Vorteil der neuen Proxy-Crispr-Methode besteht laut Merck unter anderem darin, dass sie noch präziser ist und auch den Zugriff auf bisher nicht erreichbare Regionen des Genoms erlaube. Bisher eingesetze Crispr-Verfahren wurden abgeleitet aus molekularen Vorgängen in Bakterien und müssen eigens bearbeitet werden, um in menschlichen Zellen zu funktionieren. Proxy-Crispr biete ein rasches und einfaches Vorgehen, um sie ohne aufwendige Veränderungen nativer CRISPR-Proteine besser zu nutzen.

„Flexiblere und leichter anwendbare Technologien für die Geneditierung bieten in der Forschung, Bioprozesstechnik und bei neuartigen Behandlungsoptionen mehr Potenzial“, wird Merck-Manager Batra in der Mitteilung des Unternehmens zitiert. „Als führendes Unternehmen in der Geneditierung ist die neue Technologie von Merck nur ein Beispiel für unseren Anspruch, Herausforderungen in diesem Bereich zu bewältigen. Die CRISPR- Forschung wird für uns weiterhin eine Priorität bleiben.“

Merck will die neue Technik im Laufe des Jahres auf dem Markt einführen und hat nach eigenen Angaben mehrere Patente auf das Verfahren angemeldet.